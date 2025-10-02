Ataque armado deja un muerto y una mujer herida en la ciudadela El Progreso en Portoviejo

José Felipe Cedeño Gómez, de 21 años, y Lilibeth H.M., de 23 años, sufrieron heridas por arma de fuego en un ataque armado en la Cdla. El Progreso, dirección al Mirador, Portoviejo, Manabí, Ecuador, en un atentado que dejó fallecido a Cedeño Gómez.

La noche de este miércoles 01 de octubre de 2025, varios sujetos en una motocicleta interceptaron a José Felipe Cedeño Gómez, de 21 años, y Lilibeth H.M., de 23 años, en el sector del Mirador, Portoviejo. Los atacantes dispararon varias veces contra las víctimas y huyeron con rumbo desconocido. Los heridos presentaron impactos de proyectil en diferentes partes del cuerpo.

La Unidad Policial acudió tras alerta del SIS ECU-91. Verificó a un hombre y una mujer heridos con heridas similares a las producidas por arma de fuego. Familiares trasladaron a las víctimas al Hospital Verdi Cevallos Balda, donde el personal médico indicó que José Cedeño sufrió varios impactos en el cráneo, por lo que ingresó en estado crítico. La mujer presentó un impacto en el dedo meñique derecho, con pérdida de la uña, y su estado al ingreso fue estable.

Personal de Criminalística intervino en la escena, recolectando indicios. Moradores manifestaron que los agresores ejecutaron el hecho rápido, dejando pánico en el sector. Horas después se confirmó el deceso de Cedeño.

Ataque armado causa pánico en El Progreso

La Cdla. El Progreso, un sector residencial de Portoviejo, se llenó de temor. Los disparos alertaron a familias, que oyeron detonaciones y gritos. Criminalística levantó cinco casquillos percutidos calibre 9 mm y dos balas deformadas para análisis balístico. El fiscal autorizó pericias exhaustivas.

Un morador anónimo contó: “Escuchamos tiros y salimos; los heridos sangraban mucho”. La Policía confirma que los agresores huyeron en motocicleta logrando asesinar a Cedeño.

La comunidad reclama más vigilancia. Un vecino afirmó: “Vivimos con miedo; estos ataques son cada vez más frecuentes”.

Investigan el tipo de arma utilizada

Dinased analiza los casquillos para determinar el arma utilizada en el crimen. Busca testigos y posibles cámaras privadas. El fiscal autorizó traslados para autopsia del fallecido.

Un residente expresó: “Estos tiroteos nos aterrorizan; necesitamos protección”. La investigación prioriza identificar a los atacantes y el móvil.

En Portoviejo buscan frenar la violencia

El Progreso, un barrio residencial, sufre por la inseguridad. En 2025, 50% de homicidios en Portoviejo ocurren en áreas urbanas, según datos policiales. La Policía, con 177.000 operativos en 2025, refuerza esfuerzos.

En 2024, 568 homicidios en Manabí incluyeron 25% por ajustes de cuentas. Mientras la mujer se recupera, Portoviejo llora la muerte de José Cedeño y clama por justicia, además solicitan medidas para frenar la violencia que amenaza su paz. (22)