Así fue el operativo policial que rescató a un conductor secuestrado en Santo Domingo

Un transportista fue secuestrado en Santo Domingo cuando acudió a un supuesto contrato de flete. Policía Judicial logró rescatarlo, detener a dos sospechosos y recuperar el camión.

El miércoles 24 de septiembre de 2025, en el sector cooperativa Santa Marta 6 de Santo Domingo, un transportista fue secuestrado tras acudir a un falso contrato de flete. La Policía Judicial actuó de manera inmediata, rescató a la víctima, detuvo a dos implicados —un adulto y un menor— y recuperó el camión sustraído.

El secuestro en Santo Domingo

La víctima llegó con su camión al sector Santa Marta 6, donde supuestamente lo habían contratado para realizar un flete hacia Quito. Sin embargo, al arribar al lugar, varios sujetos lo interceptaron y lo privaron de su libertad.

En su intento por escapar, el conductor corrió e ingresó en varios domicilios del área. Moradores del sector lo sacaron nuevamente y lo entregaron a los presuntos captores, quienes intentaron retenerlo por la fuerza.

El hecho generó alarma, mientras familiares reportaban la situación al ECU 911, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de seguridad.

Operativo policial y rescate

La Policía Nacional, a través de la Policía Judicial, venía realizando un seguimiento al camión reportado como robado. Esa labor permitió ubicar rápidamente el punto del secuestro.

Los agentes llegaron al lugar y ejecutaron un operativo que culminó con el rescate del conductor, la recuperación del vehículo y la detención de dos sospechosos.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Leones Napa P., de 31 años, con antecedentes por delito de sustancias sujetas a fiscalización, y un adolescente de 16 años, VMCE. Ambos son de nacionalidad ecuatoriana.

Declaraciones oficiales

La coronel Beatriz Benavides, comandante de la Subzona Santo Domingo de los Tsáchilas, explicó que este caso evidencia la forma de operar de bandas delictivas que ofrecen falsos contratos de transporte para cometer ilícitos.

Benavides destacó que el rescate se logró gracias a la denuncia inmediata al ECU 911 y al trabajo de seguimiento de la Policía Judicial. “Este operativo demuestra la importancia de que la ciudadanía denuncie y brinde información precisa para actuar con eficacia”, sostuvo.

La oficial también señaló que, en varios de estos delitos, participan menores de edad reclutados por grupos delictivos. En Santo Domingo, el porcentaje de adolescentes infractores en delitos similares se mantiene alto, lo que preocupa a las autoridades.

Recomendaciones y contexto de seguridad

La Policía recomendó a los transportistas y ciudadanos en general que informen previamente a las unidades comunitarias sobre los servicios que van a realizar, indicando origen, destino y horario. Este registro facilita el seguimiento y reduce los riesgos de ser víctimas de delitos.

En Santo Domingo, la modalidad de falsos contratos de flete no es nueva. Según la Policía, individuos de otras provincias llegan a la ciudad para ejecutar este tipo de delitos, donde las víctimas terminan siendo despojadas de sus vehículos o secuestradas.

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se ha convertido en un punto estratégico para el transporte de carga hacia la Costa y la Sierra, lo que también la convierte en un área de riesgo para delincuencia organizada y común (5).