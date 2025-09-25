COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Sicariato

Asesinato en Santo Domingo: comerciante colombiano murió tras ataque armado

Un comerciante colombiano murió en Santo Domingo tras un ataque armado en la vía Quevedo y Antonio Ante. Sicarios dispararon en varias ocasiones contra la víctima.
Redacción

Redacción ED.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, un ataque armado dejó muerto a un ciudadano colombiano. Sicarios en un vehículo dispararon varias veces durante la madrugada.

Un ataque armado registrado la madrugada del 25 de septiembre de 2025 dejó como víctima mortal a Juan David González Morales, de 37 años, comerciante colombiano. El crimen ocurrió en la intersección de la vía Quevedo y Antonio Ante. La Policía reportó que sicarios a bordo de un vehículo negro dispararon en varias ocasiones antes de huir del lugar.

Ataque en la vía pública

El hecho sucedió alrededor de las 00h00, cuando González Morales llegó caminando hasta el lugar y saludó a su conviviente. En ese momento apareció un vehículo negro desde donde abrieron fuego en múltiples ocasiones contra él.

La víctima cayó de manera inmediata en la vía pública, donde los agentes de la DINASED-SDT lo encontraron en posición decúbito ventral, con varias heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

El personal policial aisló la zona y contabilizó 26 vainas calibre 2.23 en el lugar del crimen, lo que evidenció la violencia del ataque.

Procedimiento policial y fiscal

Tras el aviso del ECU 911, los agentes acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento. El Fiscal de turno dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El procedimiento se realizó a las 02h45, bajo la custodia de las autoridades. El cuerpo fue trasladado en ambulancia institucional para la respectiva autopsia de ley.

La Policía Judicial inició entrevistas con moradores y familiares, además de recopilar información sobre la posible motivación del ataque, catalogado como un hecho de violencia criminal.

Testimonio de la conviviente

La pareja de la víctima, relató a la Policía que su novio había llegado en un vehículo Ford 150 color plateado, placas PBW0796. Explicó que él estuvo en la cooperativa Mariana Peñaherrera retirando una motocicleta de la casa de un trabajador antes de dirigirse al sitio del ataque.

La mujer señaló que González Morales ingresó brevemente al local para saludarla. Al salir, escuchó varios disparos y observó un vehículo negro huir del lugar a toda velocidad.

El testimonio confirmó la secuencia de los hechos y ayudó a los investigadores a perfilar la ruta de escape de los atacantes.

Perfil de la víctima

La Policía identificó a la víctima como Juan David González Morales, de 37 años, nacionalidad colombiana, comerciante, sin antecedentes judiciales en Ecuador. Según los registros del SIIPNE, no constaban detenciones previas ni vínculos con grupos armados organizados.

El informe también confirmó que González Morales no figuraba en procesos judiciales activos ni constaba con medidas en el sistema judicial nacional.

Contexto de violencia en Santo Domingo

El asesinato se enmarca en un contexto de violencia criminal que afecta a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde las autoridades han registrado un aumento de homicidios en el 2025, en este año se contabilizan 98 fallecidos por muertes violentas (5).

