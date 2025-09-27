Asesinan a pareja de esposos en la parroquia Tarqui de Manta; ya son 382 muertes violentas en 2025

Ángelo Josué Chávez, de 24 años, y su esposa Maryuri Torres, de 23, fueron asesinados a tiros la noche del viernes 26 de septiembre de 2025. El suceso se dio en la avenida 107, parroquia Tarqui, Manta, cuando se movilizaban en una motocicleta. El ataque fue perpetrado por ocupantes de un vehículo que abrieron fuego contra la pareja.

Doble crimen en Tarqui sacude a Manta

La noche del viernes, cerca de las 22h00, se registró un nuevo hecho de sangre en el sector de Tarqui, al sur de Manta. Testigos indicaron que las víctimas, una pareja de esposos, se movilizaban en una motocicleta cuando fueron interceptadas por un vehículo del que descendieron sujetos armados. Sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones.

Maryuri Torres cayó sin vida junto a la motocicleta, mientras que Ángelo Chávez intentó huir hacia un terreno baldío. Sin embargo, fue alcanzado por las balas y falleció en el sitio. Ambos cuerpos quedaron en el piso, en medio de un charco de sangre.

La Policía Nacional acordonó la zona para realizar el procedimiento de ley. Agentes de Criminalística y de la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) levantaron evidencias balísticas en el lugar. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense de Manta, ubicado en Urbirríos, para la autopsia legal.

Contexto: violencia en aumento en el distrito Manta

Con este doble homicidio, el distrito policial que abarca Manta, Montecristi y Jaramijó, registra 382 muertes violentas en lo que va del año 2025. De ese total, 287 se han producido en Manta, 70 en Montecristi y 25 en Jaramijó.

Solo en los últimos cinco días, se han contabilizado 13 asesinatos, lo que representa un fuerte repunte en la violencia criminal en la zona. Entre los hechos más recientes constan los siguientes:

Un crimen en Tierra Santa

Dos asesinatos en la Ciudadela 20 de Mayo

Dos en Miraflores

Un taxista asesinado en María Auxiliadora 1

Un crimen en Colorado

Una mujer asesinada en la avenida 6

Dos personas en Jaramijó

Un crimen en la zona Interbarrial

El doble homicidio en Tarqui

Investigación en curso y ausencia de pronunciamientos oficiales

Hasta el momento, ni la Fiscalía ni la Policía Nacional han emitido comunicados oficiales sobre este hecho. Se desconoce el móvil del crimen, aunque no se descarta que pueda estar relacionado con ajustes de cuentas, dada la violencia con la que se perpetró.

Familiares de las víctimas llegaron al lugar una vez que los cuerpos habían sido trasladados. Algunos protagonizaron escenas de dolor, mientras otros exigieron justicia ante la creciente inseguridad en Manta. Las autoridades no han confirmado si la pareja tenía antecedentes o denuncias previas.

El caso se encuentra en fase de investigación por parte de la Dinased. Peritos analizan las grabaciones de cámaras de seguridad en la zona para identificar a los atacantes y determinar la ruta de escape utilizada.

Balance de homicidios en septiembre

El mes de septiembre de 2025 ya suma 45 muertes violentas en el distrito Manta, consolidando un patrón alarmante de violencia urbana. Las autoridades locales han reforzado la presencia policial en varios sectores conflictivos, pero los resultados aún no logran contener el auge de los crímenes.

El distrito Manta es uno de los más afectados por la violencia en la provincia de Manabí, donde se disputan territorio grupos criminales organizados vinculados al narcotráfico y microtráfico.

