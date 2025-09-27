Cayó alias “Siete”: así fue la captura del tercer más buscado de Esmeraldas

La Policía Nacional del Ecuador informó este jueves la detención de John J., alias “Siete”, el tercer más buscado de Esmeraldas, capturado en la parroquia Viche por asesinato.

Operativo en Viche

Personal de la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad desplegó varias diligencias investigativas para ubicar al ciudadano requerido por la justicia. La operación se ejecutó en el sector Las Delicias de Chura, donde finalmente fue localizado y detenido.

De acuerdo con la Policía, alias “Siete” estaba implicado en diversos asesinatos registrados en Esmeraldas, por lo que se mantenía como prioridad en la lista de los más buscados provinciales. Tras cometer los delitos, se escondía en zonas rurales de difícil acceso, lo que dificultaba su localización.

La captura fue resultado de un trabajo de inteligencia con seguimiento sostenido en la provincia. Los equipos verificaron su identidad en el operativo, confirmando que se trataba del ciudadano requerido por la justicia.

Perfil del detenido

El aprehendido responde al nombre de John J., conocido como alias “Siete”, señalado como tercer más buscado de Esmeraldas. Según la información policial, mantenía presuntos vínculos con el grupo delictivo organizado “Los Choneros”, lo que incrementaba el riesgo de su actividad criminal.

El reporte indica que el detenido operaba bajo estrategias de ocultamiento en zonas apartadas, con apoyo de colaboradores, lo que le permitió evadir capturas anteriores. Su historial lo ubicaba como un objetivo prioritario dentro de la provincia.

Compromiso institucional

La Policía Nacional resaltó que este resultado forma parte del plan de seguridad para combatir estructuras delictivas en Esmeraldas y reducir la violencia criminal. La institución aseguró que continuará desplegando operativos similares para garantizar que los ciudadanos requeridos por la justicia enfrenten los procesos correspondientes.

Además, recalcó que la captura de alias “Siete” evita que hechos violentos queden en la impunidad y refuerza la estrategia de lucha contra el crimen organizado en el país. (30)