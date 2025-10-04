Asesinan a influencer Jhosue Morante: la víctima número 400 de muertes violentas en Manta en 2025

La tarde de este viernes 3 de octubre de 2025, el influencer ecuatoriano Jhosue Desiderio Morante Crespo, de 26 años, fue asesinado a tiros mientras se encontraba dentro de un vehículo en el sector Barbasquillo, en Manta. El ataque ocurrió a escasos 50 metros de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC). En el ataque también resultó herido el conductor del auto, Diego T.. Con este hecho, el distrito que conforman Manta, Montecristi y Jaramijó alcanzó las 400 muertes violentas en lo que va del año.

Ataque a plena luz del día en zona vigilada

Según testigos presenciales, dos sicarios a pie se acercaron al vehículo y abrieron fuego contra sus ocupantes. La mayoría de los disparos habrían sido dirigidos hacia Morante, quien murió en el lugar. Los agresores escaparon a pie hacia el área comercial de Barbasquillo, donde abordaron una motocicleta y huyeron.

El mayor Cristian Sarmiento, jefe de operaciones del distrito Manta, informó que tras escuchar las detonaciones, un servidor policial de guardia salió de inmediato. Sin embargo, los atacantes ya habían escapado. En la escena del crimen se recolectaron entre 10 y 15 casquillos de bala calibre 9 milímetros.

Perfil de la víctima: ¿Quién era Jhosue Morante?

Jhosue Morante, también conocido por su actividad como creador de contenido digital y administrador de páginas en redes sociales, había ganado notoriedad. Publicaba contenido relacionado con viajes y vehículos de alta gama.

Morante fue noticia en junio de 2024 tras un accidente de tránsito en el que resultó herido y en el que falleció la modelo Andrea Peñaherrera. También fue tendencia en julio de 2023. Una expareja lo denunció por presunto maltrato. Él respondió públicamente asegurando ser la víctima.

Según información oficial proporcionada por la Policía, Morante tenía un antecedente penal por hurto registrado en 2020.

El conductor del vehículo, identificado como Diego T., fue trasladado a un centro de salud en un auto particular, donde permanece bajo observación médica.

Cifra récord de muertes violentas en Manta

El asesinato de Morante marca la muerte violenta número 400 registrada en el distrito policial Manta-Montecristi-Jaramijó en 2025. La distribución es la siguiente: 305 en Manta, 70 en Montecristi y 25 en Jaramijó. Tan solo en los primeros tres días de octubre se han contabilizado ocho asesinatos, superando ampliamente el total de 2024, que cerró con 331 muertes violentas.

La cifra representa un incremento del 20,8 % en comparación al año anterior. Refleja un aumento sostenido de la violencia armada y la inseguridad en el puerto manabita. (12)