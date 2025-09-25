¡Arma escondida en Portoviejo! Ejército frustra delito en Picoazá

La Brigada de Caballería Mecanizada N.° 3 “Manabí” incautó un arma tipo pistola 9 mm escondida, un cargador y 13 cartuchos en un terreno vacío de Picoazá, Portoviejo, Manabí, Ecuador, para prevenir actos delictivos durante el operativo CAMEX.

Este miércoles 24 de septiembre de 2025, un operativo meticuloso de la Brigada de Caballería Mecanizada N.° 3 “Manabí” irrumpió en un terreno vacío de la parroquia Picoazá, cantón Portoviejo. La intervención, parte del programa CAMEX, buscaba reforzar la seguridad y neutralizar actividades delictivas en una zona conocida por su vulnerabilidad. Durante el patrullaje, militares identificaron a un ciudadano con actitud sospechosa, lo que desencadenó una búsqueda exhaustiva en el área.

Encima de un horno artesanal, ocultos entre escombros, se hallaron una pistola 9 mm, un cargador y 13 cartuchos de 9 mm. Las evidencias, decomisadas bajo estricta cadena de custodia, fueron trasladadas a las autoridades para análisis balístico. No se reportaron detenciones, pero la investigación continúa para identificar al propietario del arma.

Un oficial militar, bajo anonimato, afirmó: “Este decomiso evita posibles sicariatos o robos; los controles CAMEX son clave en zonas críticas”. La Fiscalía de Manabí fue notificada, y el caso se procesa bajo el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la tenencia ilegal de armas.

Operativo CAMEX en Picoazá decomisa arma escondida

El programa CAMEX, liderado por las Fuerzas Armadas, intensifica patrullajes en áreas de alto riesgo. El terreno vacío en Picoazá, usado como escondite, es típico de zonas donde se ocultan armas para delitos. La pistola, lista para uso, sugiere planificación criminal. Los 13 cartuchos indican preparación para un ataque.

El hallazgo ocurrió en una zona urbana, donde la falta de iluminación facilita actividades ilícitas. Un vecino expresó: “Vemos patrullas, pero estas armas asustan; gracias por encontrarlas”. La operación, sin incidentes, refuerza la presencia militar en Portoviejo.

Las evidencias se analizan para determinar si el arma fue usada en crímenes previos. La ausencia de cámaras públicas en Picoazá complica identificar responsables.

Violencia en auge en Manabí

Manabí enfrenta una escalada de violencia ligada a armas ilegales. En 2025, la provincia registró 769 muertes violentas hasta agosto, un 52% más that in 2024, según el Ministerio del Interior. Portoviejo suma 235 homicidios, con 20% vinculados a armas de fuego.

En julio de 2025, un operativo en Manta decomisó tres pistolas en un control similar. El 94% de muertes violentas nacionales en 2025 se atribuye al crimen organizado, según el Ejecutivo. Bandas como Los Choneros usan armas como la 9 mm para extorsiones y asesinatos. Picoazá, con calles poco vigiladas, es un punto estratégico para esconder arsenales.

Investigación en curso

La Fiscalía ordenó peritajes balísticos para rastrear el origen de la pistola. Los cartuchos se analizan para confirmar su calibre y uso. No hay sospechosos identificados, pero el Ejército busca testigos en zonas cercanas.

Un residente de Picoazá dijo: “Estos hallazgos dan alivio, pero necesitamos cámaras”. La investigación prioriza identificar al dueño del arma.

Impacto en la seguridad local

Picoazá, con economía mixta, sufre por la presencia de armas ilegales. En 2025, 30% de delitos en Portoviejo ocurren en parroquias rurales, según datos policiales. Este decomiso, aunque sin detenciones, previene potenciales crímenes.

En 2024, 568 homicidios en Manabí incluyeron 25% por armas de fuego. El Ejército, con 10.000 operativos en 2025, refuerza vigilancia.

Mientras las evidencias se procesan, Picoazá espera que este hallazgo frene la violencia armada que amenaza su tranquilidad. (22)