¡Cae grupo armado en Manta! Policía frustra sicariatos y robos

Jeremy Alexander C.E., de 18 años, y Luis Eduardo C.P., de 22 años, fueron detenidos acusados de pertenecer a un grupo armado en el barrio 5 de Agosto, Miraflores, Manta, Manabí, Ecuador, con una pistola y evidencias, para desarticular una banda vinculada a robos y sicariatos.

El 23 de septiembre de 2025, un operativo estratégico irrumpió en el barrio 5 de Agosto. La Dirección General de Inteligencia (SZI-Manabí), tras técnicas especializadas y fuentes humanas, identificó un inmueble donde operaba una presunta banda armada. Los sospechosos, según información, planeaban sicariatos, extorsiones y robos en Manta y Montecristi. Un robo ocurrido el 22 de septiembre en Montecristi reforzó la urgencia de intervenir.

El operativo Cruzada por la Seguridad LXIII, coordinado con el Grupo Investigativo Antidelincuencial (GIA), culminó con el allanamiento del inmueble. Agentes aprehendieron a Jeremy Alexander C.E., de 18 años, con antecedentes por tráfico ilícito de drogas en 2024, y Luis Eduardo C.P., de 22 años, sin antecedentes divulgados. Incautaron una pistola Beretta 9 mm, un vehículo Chevrolet amarillo, una alimentadora y tres celulares, evidencias vinculadas a actividades ilícitas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, y las evidencias ingresaron bajo cadena de custodia. Un oficial de SZI-Manabí, bajo anonimato, afirmó: “Esta captura previene delitos graves; la inteligencia fue clave”. La investigación respeta la presunción de inocencia.

Operativo Cruzada por la Seguridad desarticula grupo armado

El operativo, ejecutado a las 12h30, respondió a alertas sobre una red armada. La pistola Beretta, de fabricación industrial, sugiere uso en crímenes violentos. El vehículo retenido, un sedán Chevrolet, está bajo peritaje para confirmar su rol en el robo de Montecristi. Los celulares se analizan para rastrear comunicaciones con otras redes.

Vecinos de Miraflores, atemorizados, valoraron la acción. “Sabíamos que algo pasaba; ojalá paren los robos”, expresó un residente anónimo. La operación, sin incidentes, refuerza la presencia policial en zonas vulnerables.

La Fiscalía tipifica los delitos bajo el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) por tenencia de armas y posible asociación ilícita.

Violencia que trata de contener la Policía en Manta

Manta, epicentro del crimen en Manabí, enfrenta una escalada de violencia. En 2025, Manabí registró 769 muertes violentas hasta agosto, un 52% más que en 2024, con Manta liderando con 357 casos, según el Ministerio del Interior. El 94% de homicidios nacionales se vincula al crimen organizado, según el Ejecutivo.

En julio de 2025, un operativo en Jaramijó incautó armas destinadas a sicariatos, similar a este caso. En 2024, Manabí sumó el 15% más de homicidio que en 2023, con 30% ligados a robos y extorsiones, según OECO. Miraflores, barrio comercial, es vulnerable por su cercanía a Montecristi, un corredor delictivo.

Bandas criminales usan armas como la Beretta para controlar territorios. El robo del 22 de septiembre en Montecristi, con métodos similares, sugiere una red activa.

Investigación en curso con el análisis del arma decomisada

La Policía Judicial analiza el arma para determinar su uso en otros crímenes. Los celulares podrían revelar conexiones con bandas mayores. El vehículo Chevrolet se examina para huellas y registros. No hay datos públicos sobre más sospechosos, pero SZI-Manabí busca cómplices.

Un comerciante local dijo: “Los robos y tiroteos nos asustan; esta captura ayuda, pero necesitamos cámaras”. La investigación avanza con prioridad.

Robos y extorsiones en barrios de Manta

Miraflores, con alta actividad comercial, sufre por la violencia. En 2025, 40% de delitos en Manta son robos y extorsiones, según datos policiales. La captura de Jeremy y Luis alivia temores, pero la amenaza persiste.

En 2024, 568 homicidios en Manabí incluyeron 20% por sicariatos. La Policía, con 177.000 operativos en 2025, refuerza inteligencia.

Mientras la justicia define el caso, Manta espera que estas detenciones frenen la ola de crímenes que ensombrece el barrio 5 de Agosto. (22)