Al menos 10 reos muertos tras enfrentamientos en la cárcel de Esmeraldas

Una nueva jornada de violencia carcelaria se registró la madrugada de este jueves 25 de septiembre de 2025 en el Centro de Privación de Libertad Masculino de Esmeraldas, en la región norte de Ecuador. De manera preliminar, se reporta que al menos 10 personas privadas de libertad (PPL) fallecieron. Varias más resultaron heridas durante un enfrentamiento armado que incluyó uso de armas de fuego y armas blancas.

El tiroteo comenzó aproximadamente a las 03h00 de la madrugada. Según información no oficial, se habría producido también un intento de fuga colectiva, que fue neutralizado por personal de seguridad.

Violencia dentro del centro carcelario de Esmeraldas

De acuerdo con fuentes internas y reportes locales, el incidente se habría originado por una disputa entre bandas criminales que operan dentro del penal. Las personas privadas de libertad fallecidas presentan heridas por impactos de bala y cortes con armas blancas, lo que evidencia la ferocidad del enfrentamiento.

Se espera el reporte oficial de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI). Además, no se ha confirmado de manera oficial el número exacto de víctimas. Mientras tanto, equipos de criminalística se encuentran en el lugar realizando el levantamiento de cadáveres y recopilación de evidencias.

“La situación está bajo control. Se continúa con el registro y conteo de personas en los pabellones afectados”, informó de manera escueta una fuente policial.

Autoridades restablecen el orden en el penal

Luego de más de una hora de intercambio de disparos y disturbios, las autoridades lograron retomar el control de las instalaciones penitenciarias. Personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) ingresó al centro de reclusión para contener la situación y evitar más muertes.

En paralelo, los heridos están siendo atendidos por personal médico. Sin embargo, no se ha confirmado el número total de afectados ni la gravedad de sus lesiones.

Fuentes cercanas al proceso de intervención indicaron que se trasladará a algunos reos a otras cárceles del país como medida preventiva ante posibles nuevos enfrentamientos.

Violencia carcelaria en Esmeraldas

La masacre en Esmeraldas se suma a una larga lista de hechos violentos registrados en el sistema penitenciario ecuatoriano durante los últimos años. Desde 2020, el país ha enfrentado múltiples crisis carcelarias. Estos incluyen enfrentamientos entre bandas criminales que operan tanto dentro como fuera de los centros de privación de libertad.

Entre 2021 y 2023, más de 500 personas privadas de libertad fueron asesinadas en masacres carcelarias en diferentes provincias del país. Las causas apuntan a la disputa de poder entre organizaciones delictivas, la sobrepoblación, y la falta de control efectivo por parte del Estado.

SNAI y Policía aún no confirman número oficial de víctimas

El SNAI aún no ha emitido un comunicado oficial con detalles del incidente. La Policía Nacional solo ha informado que el orden fue restablecido y que las investigaciones están en curso para determinar las causas y responsables del enfrentamiento.

Familiares de los reclusos se han congregado en los exteriores del penal en busca de información. Mientras tanto, se espera una actualización oficial por parte del gobierno o el Ministerio del Interior.

El suceso reaviva las preocupaciones sobre la seguridad penitenciaria en Ecuador, especialmente en zonas conflictivas como Esmeraldas. En esta región, se ha intensificado la presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico. (12)