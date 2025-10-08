Agricultor fue asesinado a tiros mientras se dirigía a su trabajo en Puebloviejo - El Diario
Seguridad
Impacto

Agricultor fue asesinado a tiros mientras se dirigía a su trabajo en Puebloviejo

Un agricultor fue asesinado a tiros cuando pedaleaba rumbo a su trabajo en Puebloviejo, hecho que causa conmoción en la comunidad rural de Los Ríos.
Redacción

Redacción ED.

William Xavier Herrera Álava, de 45 años, fue asesinado en Puebloviejo la mañana del lunes 7 de octubre. Iba a su trabajo en bicicleta cuando desconocidos lo atacaron a tiros en el sector Juana de Oro. Murió minutos después en el hospital de Urdaneta, pese a los esfuerzos médicos.

Crimen en una zona rural de Puebloviejo

La mañana inició con actividad habitual en las fincas bananeras del recinto Juana de Oro. William Herrera salió a las 06h00 rumbo a la hacienda donde laboraba desde hace años. Sin embargo, a pocos kilómetros de su destino, varios disparos interrumpieron la calma.

El agricultor cayó sobre la vía junto a su bicicleta. Tenía un impacto de bala en la cabeza y otro en el brazo. Vecinos que escucharon las detonaciones salieron a auxiliarlo y lo trasladaron de urgencia al hospital Juan Montalván, en el cantón Urdaneta.

Los médicos intentaron estabilizarlo, pero el trabajador rural no resistió. Su muerte generó consternación entre familiares y moradores, quienes exigieron justicia y mayor presencia policial en la zona.

“Era un hombre trabajador y sin enemigos”

Una hermana del fallecido, relató a los agentes policiales que William era una persona tranquila, sin problemas con nadie. “Solo se dedicaba a su trabajo. No entendemos por qué lo mataron”, expresó con voz entrecortada.

Contó que su hermano evitaba usar motocicleta por miedo a la delincuencia. “Prefería movilizarse en bicicleta porque decían que las motos atraen ladrones. Pero ni así se salvó”, lamentó.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Ventanas para la autopsia. La familia espera los resultados del examen forense.

Investigación y búsqueda de pistas

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) acudieron al sitio del ataque para levantar indicios y entrevistar a testigos. Los investigadores recogieron casquillos de bala y revisan cámaras de seguridad instaladas en viviendas cercanas.

Hasta el momento no se reportan detenidos. Las autoridades mantienen abierta la línea de investigación.

Violencia en aumento en Puebloviejo y Los Ríos

Este asesinato en Puebloviejo se suma a una serie de crímenes registrados en las zonas agrícolas de Los Ríos.

Moradores de Juana de Oro señalan que la inseguridad ha crecido en los caminos rurales. Han solicitado a las autoridades reforzar los patrullajes y mejorar la iluminación en los accesos a las haciendas.

Clamor de justicia

Mientras las autoridades investigan, la familia de William Herrera se prepara para darle el último adiós. Vecinos y compañeros de trabajo lo describen como un hombre honesto, madrugador y dedicado a su familia. El caso permanece bajo indagación previa. La Dinased continúa con la recolección de evidencias para dar con los autores materiales del crimen en Puebloviejo (31).

