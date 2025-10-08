Agricultor fue asesinado a tiros mientras se dirigía a su trabajo en Puebloviejo

William Xavier Herrera Álava, de 45 años, fue asesinado en Puebloviejo la mañana del lunes 7 de octubre. Iba a su trabajo en bicicleta cuando desconocidos lo atacaron a tiros en el sector Juana de Oro. Murió minutos después en el hospital de Urdaneta, pese a los esfuerzos médicos.

Crimen en una zona rural de Puebloviejo

La mañana inició con actividad habitual en las fincas bananeras del recinto Juana de Oro. William Herrera salió a las 06h00 rumbo a la hacienda donde laboraba desde hace años. Sin embargo, a pocos kilómetros de su destino, varios disparos interrumpieron la calma.

El agricultor cayó sobre la vía junto a su bicicleta. Tenía un impacto de bala en la cabeza y otro en el brazo. Vecinos que escucharon las detonaciones salieron a auxiliarlo y lo trasladaron de urgencia al hospital Juan Montalván, en el cantón Urdaneta.

Los médicos intentaron estabilizarlo, pero el trabajador rural no resistió. Su muerte generó consternación entre familiares y moradores, quienes exigieron justicia y mayor presencia policial en la zona.

“Era un hombre trabajador y sin enemigos”

Una hermana del fallecido, relató a los agentes policiales que William era una persona tranquila, sin problemas con nadie. “Solo se dedicaba a su trabajo. No entendemos por qué lo mataron”, expresó con voz entrecortada.

Contó que su hermano evitaba usar motocicleta por miedo a la delincuencia. “Prefería movilizarse en bicicleta porque decían que las motos atraen ladrones. Pero ni así se salvó”, lamentó.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Ventanas para la autopsia. La familia espera los resultados del examen forense.

Investigación y búsqueda de pistas

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) acudieron al sitio del ataque para levantar indicios y entrevistar a testigos. Los investigadores recogieron casquillos de bala y revisan cámaras de seguridad instaladas en viviendas cercanas.

Hasta el momento no se reportan detenidos. Las autoridades mantienen abierta la línea de investigación.

Violencia en aumento en Puebloviejo y Los Ríos

Este asesinato en Puebloviejo se suma a una serie de crímenes registrados en las zonas agrícolas de Los Ríos.

Moradores de Juana de Oro señalan que la inseguridad ha crecido en los caminos rurales. Han solicitado a las autoridades reforzar los patrullajes y mejorar la iluminación en los accesos a las haciendas.

Clamor de justicia

Mientras las autoridades investigan, la familia de William Herrera se prepara para darle el último adiós. Vecinos y compañeros de trabajo lo describen como un hombre honesto, madrugador y dedicado a su familia. El caso permanece bajo indagación previa. La Dinased continúa con la recolección de evidencias para dar con los autores materiales del crimen en Puebloviejo (31).