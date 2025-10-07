Fiscalía vincula a dos funcionarios del SNAI por fuga de cabecilla criminal de la Penitenciaría del Litoral

A dos funcionarios del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) se los vinculó en un caso de delincuencia organizada. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), esto relacionado con la fuga de alias Fede, cabecilla de la banda Los Águilas, de la Penitenciaría del Litoral. La audiencia se llevó a cabo de manera telemática con alias Fede participando desde la cárcel de máxima seguridad La Roca.

En dicho centro carcelario permanece tras su recaptura en Medellín, Colombia. La Fiscalía señaló a un agente penitenciario y a un médico del SNAI como presuntos colaboradores en la fuga del líder criminal, ocurrida en junio. La investigación comenzó tras detectarse irregularidades en los procedimientos de seguridad de la Penitenciaría del Litoral. Se trata de uno de los centros carcelarios más conflictivos de Ecuador.

Funcionarios del SNAI no quedaron detenidos

A Alias Fede, considerado un peligroso cabecilla de Los Águilas, se lo recapturó en una operación conjunta entre autoridades ecuatorianas y colombianas en Medellín. Ocurrió a varios meses de su escape. Durante la audiencia, los dos funcionarios procesados recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones para determinar el grado de su participación en el caso.

La Fiscalía no ha revelado detalles adicionales sobre las pruebas que vinculan a los acusados. No obstante, se señaló que el caso forma parte de una pesquisa más amplia sobre redes de corrupción dentro del sistema penitenciario ecuatoriano. La Penitenciaría del Litoral ha sido escenario de múltiples incidentes de violencia y fugas en los últimos años. Aquello ha generado críticas sobre la gestión del SNAI y la seguridad en las cárceles del país.

Cooperación internacional en la lucha contra el crimen

En 2024, el centro registró enfrentamientos entre bandas que dejaron decenas de fallecidos. Aquello llevó al gobierno a implementar medidas de emergencia, incluyendo el traslado de reos de alto perfil a cárceles de máxima seguridad como La Roca. Este caso se suma a los esfuerzos de las autoridades por desmantelar estructuras criminales que operan desde los centros penitenciarios.

La recaptura de alias Fede en Colombia destaca la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, también puso en evidencia las vulnerabilidades del sistema carcelario ecuatoriano. Las investigaciones seguirán para esclarecer si existen más involucrados en la fuga y para fortalecer los controles en las prisiones del país. La próxima audiencia está programada para el 20 de octubre. (17)