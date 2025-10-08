Santo Domingo: Innovación, tecnología y cooperación internacional destacan en la Semana del Conocimiento 2025

Del 20 al 31 de octubre, Santo Domingo celebra la Semana del Conocimiento y la Innovación, con talleres virtuales y presenciales enfocados en desarrollo y tecnología.

Del 20 al 31 de octubre, la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas organiza la Semana del Conocimiento y la Innovación, con actividades virtuales y presenciales.

El evento celebra los 18 años de provincialización y ofrecerá seminarios, talleres y conferencias sobre innovación, emprendimiento, cooperación internacional y prevención de riesgos.

Participarán expositores nacionales e internacionales, dirigidos a estudiantes, profesionales y público general interesado en capacitación y formación académica.

Inicio de la Semana del Conocimiento

El encuentro inicia con el Encuentro de Innovación y Transformación del Conocimiento, transmitido por Zoom, el lunes 20 y martes 21 de octubre, de 09:00 a 13:00.

El martes 21, de 09:30 a 12:30, se realizará la Jornada Ambiental por la vida y el territorio en el Vivero Provincial ACUS Kasama.

Ese mismo día, de 18:00 a 21:00, se desarrollará el Seminario Virtual Escala tu marca, posiciona, automatiza y vende, dirigido a emprendedores.

Talleres y seminarios especializados

El miércoles 22 será dedicado a la Cooperación Internacional para el desarrollo local, mediante un taller virtual en horas de la tarde.

El jueves 23, en el auditorio de la PUCE SD, se presentará un análisis sobre Geología aplicada a la prevención de movimientos en masa y taludes en roca. De 09:00 a 14:00.

El 24 de octubre, un experto en sistemas de telecomunicaciones abordará los desafíos de la seguridad informática y ciberataques impulsados por IA.

Cierre de la Semana del Conocimiento 2025

El Seminario Internacional de Manejo y Tratamiento del Suelo para una Producción Sostenible se realizará el 28 de octubre en el Instituto Tsáchila.

Finalmente, el V Congreso Nacional de Auditores se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre, en el Aula Magna de la PUCE SD.

La Prefecta Johana Núñez destacó que desde 2019, la Semana del Conocimiento ha capacitado a más de 12 mil personas.

Inscripciones y participación

Los interesados pueden registrarse en la plataforma virtual de la Prefectura, ingresando a www.gptsachila.gob.ec, opción Plataforma de Educación Virtual.

El evento es gratuito, abierto a estudiantes, docentes, profesionales y público general, y combina modalidades virtual y presencial para garantizar acceso amplio.