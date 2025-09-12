Santo Domingo: Alcalde Wilson Erazo confirma implementación de cobro con tarjeta Visa en transporte público

El alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, anunció que en pocos días definirá el sistema de cobro electrónico del pasaje urbano, basado en tarjetas bancarias.

El alcalde Wilson Erazo confirmó esta semana que en Santo Domingo se implementará un sistema de recaudo electrónico en el transporte urbano, mediante tarjetas Visa y una tarjeta local denominada Ciudad Moderna, tras diez años de retrasos en la ejecución del proyecto.

Decisión municipal sobre el sistema de recaudo

El alcalde informó que en “pocos días” se adoptarán medidas administrativas firmes para modernizar el cobro del pasaje. Según explicó, el sistema funcionará con la tarjeta Visa, ya utilizada por gran parte de la ciudadanía.

Además, se implementará la tarjeta Ciudad Moderna, que permitirá a los usuarios pagar el transporte sin necesidad de puntos de recarga, pues estará vinculada al sistema bancario. El Banco de Pichincha manifestó su disposición para apoyar la operatividad de este sistema, dijo Erazo.

Erazo subrayó que este tema lleva más de 10 años de dilatación y aseguró que no se postergará más. La medida busca garantizar un sistema abierto, es decir, adaptable a cualquier banco.

Postura de concejales y análisis legal

El concejal Wilson Macías recordó que la Empresa Pública Municipal de Transporte (EPMT) atraviesa varias dificultades y pidió que se analicen antes de implementar el nuevo esquema. Criticó la propuesta de reformar la ordenanza con la Ley Fintech para retrasar la vigencia del sistema.

La Procuraduría General del Estado respondió que no era necesario vincular la ordenanza con esa normativa, al no tener competencia directa sobre el proceso. Macías solicitó que la consultoría contratada sea “seria y objetiva”, sin direccionamientos hacia un sistema abierto no contemplado en la ley.

Por su parte, el concejal Mario Pazmiño indicó que los bancos “no trabajan gratis” y advirtió que las decisiones deben tomarse pensando en que la ciudadanía no resulte perjudicada.

Cómo funciona Visa Ready en el transporte

El sistema Visa Ready es una plataforma global que permite pagar el transporte público acercando una tarjeta Visa o un dispositivo móvil. Opera bajo los estándares MTT (Mobility and Transport Transaction) y KFT (Known Fare Transaction), que aseguran transacciones rápidas, seguras y transparentes.

Ciudades como Londres, Lisboa, Bruselas y Ciudad de México han adoptado esta tecnología, logrando reducir el uso de efectivo, mejorar la fluidez en los abordajes y garantizar un control más transparente de la recaudación.

En el caso de Santo Domingo, la consultoría contratada por la EPMT evaluará cuál plataforma local puede adaptarse mejor a este estándar global, lo que permitiría a los usuarios pagar con tarjetas bancarias o teléfonos móviles, sin necesidad de adquirir tarjetas locales adicionales.

Impacto esperado en Santo Domingo

La implementación del cobro electrónico podría resolver el conflicto que ha afectado por años a transportistas y usuarios en la ciudad. El sistema busca agilizar la movilidad, reducir riesgos de manejo de efectivo y dar mayor confianza a los ciudadanos sobre la transparencia del recaudo.

Erazo recalcó que se tomará una decisión en el menor tiempo posible, para que las operadoras de transporte que mantienen contratos con la EPMT adopten el nuevo mecanismo. La expectativa es que todas las unidades urbanas estén equipadas con validadores electrónicos.