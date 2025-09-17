Platos desde 3 dólares en el Festival Gastronómico “Corazón del Ecuador” en Santo Domingo

Más de 30 restaurantes y emprendimientos participarán en el Festival Gastronómico “Corazón del Ecuador”, evento que busca fortalecer la economía local y dinamizar el turismo en Santo Domingo.

El Festival Gastronómico y de Emprendimientos “Corazón del Ecuador” se realizará el domingo 21 de septiembre, de 10h00 a 19h00, en la pérgola del Parque Jelen Tenka, en Santo Domingo, con la participación de más de 30 establecimientos locales, que ofrecerán platos desde 3 hasta 10 dólares, en un evento que busca fortalecer la economía local, la cultura y el turismo.

Un encuentro de sabores y emprendimientos

El evento fue anunciado por Cristina Castro, representante de los establecimientos participantes, quien agradeció el respaldo del alcalde Wilson Erazo y de la Dirección de Desarrollo Económico y Productivo del municipio.

La concejala resaltó la importancia de contar con el apoyo institucional para promover espacios que fomenten la gastronomía y el emprendimiento en la ciudad.

“Será una oportunidad para mostrar lo mejor de nuestro trabajo, fortalecer la economía y demostrar que Santo Domingo es un punto de encuentro de ideas y sabores”, expresó Castro.

Amplia participación de locales gastronómicos

El festival contará con la participación de reconocidos restaurantes y emprendimientos locales como Los Cinco Delicias, Esquinazo Marinero, Rancho Monteadentro, Cevichería El Capitán, La Huequita del Gordo, Nanay, Restaurante Peru Fusión, T-Coste, Parrillada Moya, Opis Fish, Rincón de Lolita, El Fogón de Carmen, Los Tacos del Rey, Bar Wall House, Roach, Platos con Todo, Crujilay, Lunanera, Dislicor, Se Con Geli, Deli, El Rincón de Peña, Star Pollo Horneado, La Humadita, Los Choclitos, Cerveza 16 Santos, Matute Grill y Polaris, entre otros.

Cada uno de estos locales presentará propuestas culinarias y productos elaborados con dedicación y pasión, con precios accesibles que permitirán a la ciudadanía disfrutar de una oferta diversa.

Gastronomía, cultura y sostenibilidad

Además de la oferta gastronómica, el festival incorporará un enfoque ambiental gracias a la participación de la Asociación de Recicladores de Santo Domingo. Ellos estarán a cargo del reciclaje durante la jornada.

Este componente busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del manejo responsable de los desechos en eventos masivos.

La organización también agradeció el apoyo de los medios de comunicación, que permitirán difundir el evento y garantizar la asistencia masiva de la comunidad.

El Parque Jelen Tenka, escenario del festival

El evento se desarrollará en el Parque Jelen Tenka, uno de los espacios emblemáticos de Santo Domingo. Está concebido para la recreación, el deporte y la integración ciudadana.

El lugar abrirá sus puertas para recibir a las familias que podrán disfrutar de la gastronomía, la música y la creatividad de los emprendedores locales.

Para los organizadores, realizar este festival en un espacio representativo de la ciudad. Con ello se refuerza la identidad cultural y promueve el sentido de pertenencia de los ciudadanos.

Impulso al turismo y a la economía local

El Festival Gastronómico “Corazón del Ecuador” no solo busca deleitar paladares, sino también convertirse en un motor de desarrollo económico para la ciudad.

Al reunir a emprendedores, cocineros y productores, el evento fomenta el turismo interno y proyecta a Santo Domingo como un destino gastronómico en el país.

“Cuando Santo Domingo apoya lo suyo, se convierte en ejemplo de desarrollo y unión”, enfatizó Cristina Castro durante la presentación del festival.

Una invitación abierta a la ciudadanía

La organización hizo un llamado a las familias de Santo Domingo y de otras ciudades cercanas a participar en esta jornada gastronómica y cultural.

El festival estará abierto desde las 10h00 hasta las 19h00, con una programación que incluye presentaciones artísticas, degustaciones y actividades familiares.

La ciudadanía podrá acceder a platos desde 3 dólares, lo que garantiza opciones para todos los bolsillos.