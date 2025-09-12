Así será el mantenimiento de la vía Unión del Toachi-KFC: obras, plazos y costos

La Prefectura de Santo Domingo socializó con la comunidad de Alluriquín los detalles técnicos, plazos y financiamiento del mantenimiento periódico del tramo Unión del Toachi-KFC.

La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas presentó el miércoles 10 de septiembre, en la parroquia Alluriquín, el proyecto de mantenimiento periódico del tramo Unión del Toachi-KFC, parte de la vía Alóag-Santo Domingo, con el objetivo de garantizar seguridad vial y optimizar la movilidad en un corredor que recibe más de 17.000 vehículos diarios.

Presentación del proyecto vial

Durante la socialización, realizada con dirigentes parroquiales, líderes comunitarios, representantes de transportistas y autoridades locales, se explicaron las acciones contempladas en el contrato.

El director de Peajes, Néstor Loaiza, detalló que la intervención responde al deterioro progresivo de la calzada, así como de puentes y alcantarillas, ocasionado por el alto flujo vehicular.

La inversión alcanza los 750.000 dólares, con un plazo de ejecución de seis meses. Los recursos provienen de la recaudación en la Estación de Peaje Santo Domingo, que cada año financia obras de conservación vial.

Obras incluidas en el contrato

El plan técnico contempla mejorar el sistema de drenaje mediante el reemplazo de cuatro alcantarillas y la construcción de ocho muros de protección y contención en puntos críticos de la carretera.

También se ejecutarán 5.046 metros de cunetas nuevas para evacuar aguas lluvias y se dará mantenimiento a 400 metros de guardavías, elementos fundamentales para la seguridad de los conductores.

El contrato prevé además la reposic ión de 751 postes delineadores y la instalación de 90 señales viales, entre regulatorias, preventivas e informativas, que fortalecerán la orientación en la vía.

Contexto y relevancia

La vía Alóag-Santo Domingo es uno de los principales corredores de conexión entre la Sierra y la Costa. Es una carretera estratégica para el comercio, la movilidad ciudadana y el transporte de carga pesada.

El tramo Unión del Toachi-KFC, ubicado en jurisdicción de Alluriquín, concentra una parte significativa del tránsito. Por ello, las autoridades provinciales destacan la necesidad de atender de manera periódica su infraestructura.

El proyecto no solo busca prolongar la vida útil de la carretera. Sino también reducir riesgos de accidentes en una zona con alta circulación de buses interprovinciales, camiones y vehículos particulares.

Participación ciudadana

En el encuentro, los asistentes plantearon sugerencias sobre señalización y drenajes adicionales. El Gobierno Provincial informó que las observaciones serán evaluadas. Esto para su posible incorporación en futuras etapas de mantenimiento.

Loaiza reiteró que el compromiso institucional es garantizar un nivel de servicio adecuado. Además recordó que la Prefectura desarrolla de manera anual planes de conservación en distintos tramos.

La socialización concluyó con un llamado a la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de la infraestructura y al uso responsable de la vía.