Interrupción de agua potable afectará varios sectores de Santo Domingo este viernes y sábado

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable de Santo Domingo (EPMAPA-SD) informó suspensión temporal del servicio de agua por trabajos de reparación en la tubería matriz.

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable de Santo Domingo (EPMAPA-SD) comunicó que, debido a la reparación de una ruptura en la tubería matriz, el servicio de agua potable se suspenderá los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre de 2025. La medida afecta a varios sectores y cooperativas, y busca garantizar la seguridad y eficiencia en la infraestructura hidráulica de la ciudad.

Sectores afectados y recomendaciones

Los sectores afectados incluyen: Coop. Macadamias, Coop. Cristo Vive, Coop. Fernando Daquilema, Sagradas Escrituras, Coop. Alejandro Montesdeoca, La Cadena, Coop. Bendición de Dios, Coop. Nuevo Amanecer, Coop. Patria Nueva, Coop. Unión Cívica Popular, Coop. 28 de Octubre, Ciudadela del Chofer y Renacer.

EPMAPA-SD recomienda a los usuarios abastecerse de agua con anticipación y tomar las previsiones necesarias para minimizar inconvenientes durante la suspensión.

El personal técnico de la empresa trabajará en jornadas continuas para reparar la tubería matriz y restablecer el servicio de forma progresiva en cada sector afectado.

Reacciones de los ciudadanos

Habitantes de los sectores afectados reportaron la falta de información previa sobre la suspensión. Anita Quezada comentó que en su sector, la Coop. 15 de Septiembre, el servicio dejó de llegar desde el jueves 18 de septiembre.

Por su parte, Gabriela Vera señaló: “Desde ayer y recién se informa hoy”, mientras que Daysi Ojeda indicó que en la Coop. 2 Pinos tampoco se registraba agua.

Estas reacciones reflejan la necesidad de comunicación más oportuna por parte de EPMAPA-SD para evitar inconvenientes en los hogares y negocios de la ciudad.

Trabajo técnico y restablecimiento del servicio

EPMAPA-SD informó que la reparación consiste en intervención de la tubería matriz principal, responsable del suministro a múltiples sectores del cantón.

Los técnicos aplicarán medidas de seguridad y control de presión, asegurando que la infraestructura cumpla con los estándares de calidad y funcionamiento.

Se estima que, una vez finalizados los trabajos, el servicio se restablecerá progresivamente, priorizando los sectores con mayor demanda residencial y comercial.

Consejos para los usuarios

Durante la suspensión, se recomienda almacenar agua potable suficiente para consumo, higiene y otras necesidades básicas.

Asimismo, se aconseja revisar sistemas de almacenamiento doméstico, como tanques y cisternas, para asegurar que el agua esté limpia y lista para uso.

Los usuarios deben evitar el desperdicio y administrar los recursos de manera eficiente mientras dure la interrupción del servicio.

Contexto y planificación

EPMAPA-SD mantiene un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que busca garantizar la continuidad del servicio a largo plazo.

La reparación de la tubería matriz es parte de este plan, que incluye inspecciones regulares, reemplazo de componentes deteriorados y mejora de la red de distribución.

Estas intervenciones permiten minimizar futuros cortes y asegurar que la población reciba agua de manera constante y segura.