Guardias de seguridad del Hospital Gustavo Domínguez denuncian retrasos en sus pagos desde 2024

Guardias de seguridad del Hospital Gustavo Domínguez en Santo Domingo reclaman pagos atrasados, algunos desde 2024, y denuncian irregularidades en la gestión contractual.

Los guardias de seguridad del Hospital General Doctor Gustavo Domínguez, en Santo Domingo de los Tsáchilas, denunciaron que no han recibido pagos completos desde diciembre de 2024. Los afectados aseguran que la deuda compromete tanto su estabilidad laboral como sus derechos básicos.

Denuncias de retrasos constantes

Rigoberto Cairo Illas, exguardia del hospital y actual denunciante, explicó que trabajó en la institución entre el 3 de julio y el 31 de diciembre de 2024 bajo contrato con una empresa privada de seguridad. Señaló que, desde el inicio, se les informó que los pagos podían demorarse hasta dos o tres meses, pero que la situación se prolongó hasta la actualidad.

El trabajador detalló que, en diciembre pasado, la empresa pagó dos meses de salario atrasados. Sin embargo, hasta septiembre de 2025, continúa pendiente el pago de diciembre de 2024 y los respectivos finiquitos. “Hemos hecho gestiones ante el Ministerio de Trabajo y en el Palacio de Justicia, logrando que nos cancelaran octubre y noviembre, pero aún quedan valores pendientes”, relató Cairo.

Situación de los actuales guardias

En el hospital permanecen 18 guardias de seguridad, quienes cubren turnos diurnos. Según testimonios recogidos, los empleados actuales arrastran hasta cuatro meses de retraso en sus salarios. Durante una reunión reciente con el administrador del contrato, los trabajadores realizaron un paro de una hora para exigir respuestas.

Los guardias denunciaron que se sienten presionados para no dar declaraciones a los medios. “Si salen a hablar, son sancionados. Es una política de amenaza que viola derechos humanos”, señaló Cairo, refiriéndose al artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Responsabilidades compartidas

Los trabajadores afirman que la empresa proveedora de seguridad, con sede en Esmeraldas y dirigida por la ingeniera Tania Mina, ha justificado los retrasos alegando que el hospital no transfiere los recursos a tiempo. No obstante, los guardias sostienen que la institución sí dispone de fondos, pero los mantiene retenidos.

Esta situación ha provocado que varios empleados pierdan beneficios personales y educativos. Cairo señaló que, por la falta de pago, perdió una semi beca universitaria para estudiar Pedagogía de la Lengua y Literatura, además de enfrentar problemas de arriendo y deudas familiares.

Acciones emprendidas

Ante la falta de soluciones definitivas, algunos guardias han presentado denuncias en el Ministerio de Trabajo y han acudido a medios de comunicación locales. Pese a estas gestiones, no se ha establecido una fecha clara para el cumplimiento de los pagos pendientes.

Los trabajadores solicitan que se garantice el cumplimiento de los contratos. Además que se respete su derecho al salario oportuno, establecido en la normativa laboral ecuatoriana.