Santo Domingo
Sociedad

Frente Cívico de Santo Domingo convoca a asamblea provincial por eliminación de zonales

La ciudadanía de Santo Domingo se organiza para reclamar atención directa del gobierno central y rechazar la eliminación de las zonales que afecta a trámites y servicios.
dparedes

Redacción ED.

El Frente Cívico Ciudadano de Santo Domingo anunció una asamblea provincial para enfrentar la eliminación de zonales y exigir atención directa del gobierno central.

El Frente Cívico Ciudadano de Santo Domingo, junto a gremios productivos y profesionales, anunció este jueves 4 de septiembre la convocatoria a una asamblea provincial el 11 de septiembre en rechazo a la eliminación de las direcciones zonales y para exigir desconcentración administrativa en la provincia.

Asamblea provincial busca respuestas a reclamos ciudadanos

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, Tania Campos, explicó que la asamblea será el espacio para definir acciones conjuntas frente a la falta de respuesta estatal. Señaló que las reuniones mantenidas con autoridades nacionales no han tenido resultados concretos.

Campos advirtió que, de no existir soluciones, la ciudadanía se acogerá al derecho a la resistencia, amparado en la Constitución, como medida de presión. La dirigente subrayó que la meta es garantizar el bienestar de Santo Domingo, más allá de intereses políticos.

“Nos toca al pueblo, a los ciudadanos. Vamos a la asamblea para sacar resoluciones y ver cómo debemos actuar”, sostuvo Campos, quien ratificó que la cita se realizará el 11 de septiembre a las 17:00.

Derecho a la resistencia y llamado a la unidad

El coordinador jurídico del Frente, Kléber Carrión, recalcó que la lucha está respaldada en la normativa constitucional. “No pediremos nuestros derechos de rodillas, los vamos a ejercer”, afirmó.

Carrión añadió que el Ejecutivo debe garantizar servicios adecuados y eficaces en la provincia. Recalcó que la exigencia no es independencia política, sino desconcentración administrativa real.

Los voceros insistieron en que el reclamo no tiene tintes partidistas. Por ello, convocaron a gremios y sectores productivos a sumarse a la asamblea. “Necesitamos la unión para hacer respetar los derechos de Santo Domingo”, remarcaron.

Trámites centralizados generan perjuicios

El representante del Colegio de Abogados, Francisco Savedra, explicó que los trámites jurídicos se realizan en Portoviejo, lo que provoca pérdidas de tiempo y retrasos en procesos legales. “Regresamos después de 15 días sin respuesta. Eso nos ha llevado a unirnos a esta causa”, afirmó.

Desde el sector turístico, Lizardo Suárez señaló que la falta de zonales también limita el desarrollo de proyectos en la provincia. Adelantó que en la asamblea se presentarán propuestas específicas.

Por su parte, César Gaibor, presidente del Centro Agrícola Cantonal, manifestó que los agricultores sufren las consecuencias de la centralización. Relató que perdió documentos y tardó más de seis meses en resolver un trámite en Portoviejo.

Expectativa por respuesta del gobierno central

Los dirigentes reconocieron que las autoridades nacionales han mostrado resistencia a modificar el esquema de planificación, debido a limitaciones presupuestarias. Campos mencionó que los funcionarios alegan falta de recursos para crear direcciones provinciales.

“Es muy posible que sigamos manteniendo esta situación, pero la única manera es levantarnos, unirnos y hacer respetar nuestros derechos”, indicó Campos.

El Frente Cívico dejó claro que la lucha continuará mientras no se garantice atención a Santo Domingo. Reiteraron que la unidad ciudadana será la principal fortaleza frente a la falta de respuesta estatal.

