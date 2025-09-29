Alcantarillas y mejoramiento de vías avanzan en Alluriquín, Valle Hermoso y San Jacinto del Búa

Durante el fin de semana, varias parroquias rurales de Santo Domingo recibieron trabajos de alcantarillado y mantenimiento vial para mejorar la conectividad comunitaria y la salida de productos agrícolas.

El equipo de Obras Públicas de Santo Domingo de los Tsáchilas ejecutó este fin de semana obras de alcantarillado y mantenimiento vial en Alluriquín, Valle Hermoso, San Jacinto del Búa y Julio Moreno, con el objetivo de mejorar la movilidad rural y garantizar accesos seguros antes de la temporada invernal.

Alcantarillas en Alluriquín y Valle Hermoso

En el recinto Caídas de Atahualpa, parroquia Alluriquín, comenzaron los trabajos para instalar una alcantarilla de 12 metros de longitud y 1.200 mm de diámetro, sostenida por muros de 2,5 metros de altura. La obra busca garantizar el paso seguro en época de lluvias.

Mientras tanto, en el ramal 4 de Febrero, parroquia Valle Hermoso, la construcción de otra alcantarilla registra un 90 % de avance. Durante el fin de semana se fundieron los muros de la infraestructura de 10 metros de longitud y 2.000 mm de diámetro, con 3 metros de altura.

Los habitantes de la zona señalaron que la obra era esperada desde hace varios años, debido a las dificultades de transporte en temporada invernal, cuando la acumulación de agua interrumpía el paso de vehículos y peatones.

Mantenimiento vial en San Jacinto del Búa y Alluriquín

Otro frente de trabajo se desplegó en el ramal San Andrés, parroquia San Jacinto del Búa, donde se realizaron labores de reconformación, tendido y compactación de material. Además, se limpiaron y conformaron cunetas para mejorar el drenaje de la vía.

En el recinto La Bolívar, parroquia Alluriquín, se intervino un tramo de 2 kilómetros, en una zona caracterizada por la producción lechera. Los agricultores locales señalaron que el mejoramiento vial facilita el traslado de leche y derivados hacia los centros de acopio.

El suministro de material pétreo provino de la Mina La Morenita, habilitada en la parroquia Santa María del Toachi. Desde allí se atendió el tramo que conecta los sectores La Morena y Santa Rosa del Toachi, beneficiando a familias que dependen del comercio agrícola.

Obras en Santa María del Toachi y Julio Moreno

La comunidad de San Vicente, parroquia Julio Moreno, también recibió atención con el tendido de material y la reconformación de un kilómetro de vía rural. Este acceso es utilizado por productores de cacao y yuca, quienes enfrentaban retrasos en el transporte por el mal estado de la carretera.

Según técnicos de Obras Públicas, la programación de trabajos durante los fines de semana responde a la necesidad de cubrir varios puntos críticos. Esto antes de la llegada de lluvias intensas. La estrategia se enfoca en sectores productivos que requieren conectividad para sostener la economía local.

En total, se ejecutaron intervenciones en cuatro parroquias y varios recintos, con un enfoque integral que combina construcción de alcantarillas y mejoramiento de vías secundarias.