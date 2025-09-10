COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Quito
Estas son las 12 bandas ganadoras del Quitofest 2025 en Quito

El festival Quitofest 2025 seleccionó a 12 bandas ganadoras en audiciones realizadas en tres espacios culturales de Quito, consolidando su importancia en la música independiente.
Estas son las 12 bandas ganadoras del Quitofest 2025 en Quito
El Quitofest 2025 ya tiene a sus 12 bandas ganadoras tras un proceso de audiciones en espacios culturales que reunió a cientos de artistas nacionales e internacionales.

El 8 de septiembre de 2025, el Municipio de Quito y la organización del Quitofest anunciaron a las 12 bandas ganadoras de la vigésima segunda edición del festival de música independiente más importante del país. La selección se realizó luego de nueve días de audiciones en tres espacios culturales emblemáticos de la capital, con la participación de 669 bandas inscritas de Ecuador y de países como Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Venezuela.

Las 12 bandas seleccionadas

El jurado internacional eligió a las agrupaciones Tam Tam, Kev Santos Band, Luis Alcívar, Iván Pino y los Nosotros, Gianny, Menino Gutto Muy Valen, Melinna, Eblis Desperation, Diablo Huma Rock, Hananki, Diego y Los Gatos del Callejón. Estas propuestas musicales integrarán la programación oficial del Quitofest 2025, que este año alcanzó un récord de participación.

En total, 356 agrupaciones fueron evaluadas en la primera fase y 45 llegaron a las audiciones presenciales, de las cuales 12 resultaron ganadoras. Este proceso permitió dar mayor visibilidad a proyectos emergentes y consolidar al Quitofest como plataforma de proyección artística.

Rodrigo Padilla, vocero del festival, destacó que el apoyo municipal ha sido clave para garantizar la continuidad del evento y señaló que por primera vez un alcalde participa activamente en la organización.

Compromiso municipal con la cultura

El alcalde Pabel Muñoz resaltó que el Quitofest se realizó con una importante coparticipación del recurso municipal. Subrayó además que su administración trabaja para que Quito sea sede de un festival internacional de música, beneficiando a los más de 3 millones de habitantes de la ciudad.

Quito sin su cultura no sería Quito. Es fundamental apoyar la cultura y que este festival esté abierto a bandas de todo el país”, manifestó el alcalde durante una entrevista en Frecuencia Quiteña.

Las audiciones se llevaron a cabo en espacios culturales recuperados y renovados por el Municipio: la Plaza Belmonte, el Museo Interactivo de Ciencia (MIC) y el Centro de Arte Contemporáneo de Quito (CAC).

Un festival con récord de participación

La edición 2025 del Quitofest reunió a 449 artistas en escena, cifra que marca un récord en la historia del festival. Este crecimiento refuerza su relevancia en el ámbito cultural y musical de la región.

El proceso de selección incluyó la participación de un jurado internacional que evaluó criterios como creatividad, calidad musical y proyección artística. Con ello, se consolidó un modelo transparente y participativo que fortalece la confianza en el evento.

Los organizadores señalaron que el festival no solo promueve la música independiente. También contribuye a la reactivación cultural y al uso de espacios emblemáticos de la ciudad.

Impacto cultural y social

El Quitofest se ha posicionado como una de las plataformas más sólidas para las bandas emergentes del país. Con 22 años de trayectoria, continúa siendo un referente en la escena musical latinoamericana.

Este año, el festival no solo potenció la visibilidad de nuevas propuestas, sino que también incentivó la participación de artistas internacionales, promoviendo el intercambio cultural.

El compromiso de las autoridades y la comunidad artística fortalece la proyección del Quitofest.

