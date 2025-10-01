Diez esculturas urbanas de Quito fueron restauradas tras tres meses de intervención municipal

La rehabilitación de esculturas emblemáticas en Quito está lista. Tras tres meses de intervención municipal, 10 esculturas icónicas de Quito fueron rehabilitadas, destacando la obra “Vuela Alto Cóndor”, símbolo del arte público capitalino.

El Municipio de Quito concluyó el 1 de octubre de 2025 la rehabilitación integral de 10 esculturas emblemáticas, ubicadas en distintos sectores de la capital, con el propósito de recuperar el patrimonio artístico y fortalecer la identidad ciudadana.

Esculturas recuperadas

La intervención concluyó con la restauración de “Vuela Alto Cóndor”, situada en la intersección de las avenidas Oswaldo Guayasamín y Simón Bolívar. Esta obra, considerada un ícono del suroriente de Quito, simboliza el vuelo y la libertad.

Entre las piezas rehabilitadas constan: “Equinoccio”, ubicada en el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela; “Hombre Espejo” en la Ruta Viva; y “Las Bañistas”, en la avenida Oswaldo Guayasamín.

También fueron recuperadas: “Círculos Convergentes” en El Troje, “Árboles de Feliu” en Cumbayá, además de “Cinetal”, “La Flor”, “Grandarpa” y “Sol Recto” en la avenida Simón Bolívar, tramo norte.

Detalles de la intervención

Los trabajos ejecutados incluyeron la eliminación de óxido, el lijado en puntos de corrosión, la aplicación de fondo de laca automotriz y el repintado especializado. Todo se realizó respetando los materiales, dimensiones, texturas y tonalidades originales de cada escultura.

Inicialmente, la recuperación estuvo a cargo de especialistas en arte público, quienes priorizaron la preservación de la esencia de las obras para mantener su valor cultural y estético.

La iniciativa forma parte del plan municipal “Camino a las 3.001 obras”, que actualmente cuenta con más de 50 frentes de trabajo activos en la ciudad.

Voces ciudadanas

Los habitantes de Quito han resaltado la importancia de estas intervenciones. Christian Santos, usuario del parque Metro Sur, manifestó que la recuperación de esculturas como “Círculos Convergentes” aporta no solo a la imagen urbana, sino también al bienestar emocional de la ciudadanía.

“Estas obras nos alegran y refuerzan nuestra identidad. Recuperar el arte debe ser una prioridad”, comentó. Su testimonio refleja el impacto positivo de las obras en la vida comunitaria.

No obstante, el Municipio invitó a la ciudadanía a valorar y proteger el arte urbano, exhortando a denunciar actos de vandalismo a través del número de emergencias 911.

Inversión y proyección

La rehabilitación de las esculturas significó una inversión de USD 91.500. La administración municipal resaltó que este esfuerzo fortalece la oferta cultural y promueve el turismo en Quito.

Además plan contempla nuevas fases de intervención que permitirán la recuperación progresiva de monumentos y esculturas distribuidos en la capital. Estas acciones buscan consolidar a Quito como un destino atractivo y culturalmente activo.

Paralelamente, resaltó que mantener en buen estado el patrimonio escultórico brinda un valor agregado a la ciudad.

Contexto del arte público en Quito

Adicionalmente, la capital cuenta con más de 500 obras de arte público, entre esculturas, murales y monumentos. Muchas de ellas datan de décadas pasadas y requieren mantenimiento constante.