Trolebús, Ecovía y alimentadores ajustan rutas por repavimentación en la Estación El Recreo

Del 2 al 12 de octubre, Trolebús, Ecovía y alimentadores modificarán rutas en El Recreo por repavimentación, afectando a miles de usuarios en Quito.

El Trolebús, la Ecovía y varios alimentadores modificarán su operación en Quito, del 2 al 12 de octubre de 2025, debido a trabajos de repavimentación en la Estación El Recreo, según informó la Empresa de Pasajeros.

Ajustes en el Trolebús

En el sentido sur-norte, los circuitos C2 y C4 no ingresarán a la Estación El Recreo y se desplazarán directamente desde El Calzado hasta Villaflora. Por otro lado, los circuitos C1 y C6 operarán sin alteraciones.

En cambio, en el sentido norte-sur, el servicio del Trolebús saldrá de manera habitual desde El Recreo. La Empresa de Pasajeros señaló que estos ajustes buscan garantizar la continuidad del transporte mientras avanzan las obras.

La medida afecta principalmente a usuarios que utilizan el corredor exclusivo de la avenida Maldonado hacia el centro y norte de Quito.

Cambios en la Ecovía

En el sentido sur-norte, los circuitos E1, E2, E1M y E4 modificarán su ruta: desde la parada Pujilí, las unidades circularán directamente hasta la parada Estadio Chimbacalle, evitando la Estación El Recreo.

En sentido norte-sur, el servicio se mantiene sin modificaciones. De esta forma, los usuarios podrán trasladarse con normalidad hacia el sur de la capital.

La Empresa de Pasajeros recordó que estos cambios son temporales y que se retomará la operación normal una vez culminen los trabajos de repavimentación.

Rutas alimentadoras

Las líneas Lucha de los Pobres, Solanda, Chillogallo y Argelia ingresarán a El Recreo por la Av. Maldonado, continuarán por la calle Miguel Carrión y saldrán por la calle Moraspungo.

Por otro lado, las alimentadoras Oriente Quiteño y Ferroviaria operarán con normalidad durante los días de la intervención vial. En el sentido norte-sur, todos los circuitos mantendrán su recorrido regular.

Los usuarios deben prever tiempos adicionales de viaje y planificar con antelación sus desplazamientos en estos corredores de transporte público.

Obras en El Recreo

Los trabajos de repavimentación en el anden 2 de la Estación El Recreo, específicamente en el carril exclusivo sur-norte, buscan mejorar las condiciones de movilidad y extender la vida útil de la infraestructura.

La Empresa de Pasajeros de Quito indicó que la intervención se ejecuta en horarios planificados para reducir el impacto en la movilidad, aunque reconoció que se presentarán retrasos en horas pico.

Los vecinos y usuarios de la zona sur deben mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación de la entidad en redes sociales @pasajerosquito, donde se actualiza la información sobre los desvíos.

Contexto de movilidad en Quito

El Trolebús y la Ecovía son los principales ejes de transporte municipal en Quito, movilizando a más de 600.000 personas diariamente. Cualquier modificación en su operación genera un impacto inmediato en la planificación de viajes.

La estación El Recreo, ubicada en el sur de la capital, es una de las terminales con mayor demanda, ya que conecta con múltiples líneas alimentadoras y con servicios hacia el norte de la ciudad.