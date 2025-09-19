Cierre programado en el Mariscal Sucre: detalles sobre la suspensión de vuelos el 20 de septiembre

La Corporación Quiport, concesionaria del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, anunció la suspensión de operaciones aéreas para este sábado 20 de septiembre. El cierre programado, que se llevará a cabo desde las 02:00 hasta las 14:00, es necesario para ejecutar trabajos preventivos de mantenimiento en la pista y sistemas operativos. Aunque los vuelos se detendrán, la terminal de pasajeros permanecerá abierta.

¿Qué afecta el cierre?

El cierre del aeropuerto afectará directamente los horarios de varios vuelos. Para mitigar las molestias, Quiport ha trabajado con las aerolíneas para reprogramar los itinerarios. La suspensión busca garantizar la seguridad de las operaciones a largo plazo, evitando cierres inesperados por reparaciones correctivas. La decisión y el cronograma fueron coordinados y aprobados por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y notificados a las aerolíneas a través de un NOTAM, el sistema de notificación oficial internacional.

La Corporación Quiport enfatizó la importancia de estos trabajos, los cuales son esenciales para mantener los estándares de seguridad y eficiencia. La programación de este cierre se planificó con anticipación para minimizar las interrupciones en los servicios aeroportuarios.

Recomendaciones para los pasajeros

Los pasajeros con vuelos programados para la mañana del sábado 20 de septiembre deben verificar el estado de su viaje directamente con su aerolínea. Quiport publicó una lista de vuelos reprogramados con base en la información suministrada por cada compañía aérea. Sin embargo, la empresa recomienda encarecidamente la confirmación directa con la aerolínea para obtener la información más actualizada.

Los datos de contacto de cada aerolínea están disponibles en el portal oficial del aeropuerto. Ante cualquier cambio, reprogramación o cancelación, la comunicación directa con la compañía es la única vía para obtener detalles precisos sobre el estado de la reserva.

Seguridad y eficiencia en el radar

El mantenimiento preventivo es una práctica estándar en la aviación mundial para asegurar el buen funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria. Estos trabajos programados son cruciales para la seguridad operativa y para evitar incidentes. El Aeropuerto de Quito sigue estos protocolos para garantizar la integridad de su pista y sistemas de navegación.

La planificación de este cierre busca minimizar el impacto en los usuarios y las operaciones. La coordinación con la DGAC y las aerolíneas garantiza que las interrupciones se gestionen de manera ordenada. El objetivo final es fortalecer la seguridad y la fiabilidad de las operaciones en el aeropuerto.