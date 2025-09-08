COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Portoviejo
Obra Pública

Repotenciarán la laguna de oxidación para reducir costos de la nueva PTAR

El alcalde Javier Pincay, anunció que técnicos del municipio, junto a la CAF y la AFD, trabajan para bajar el presupuesto a $ 74 millones.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La laguna de oxidación ya cumplió su vida útil y será repotenciada, indicó el alcalde.
La laguna de oxidación ya cumplió su vida útil y será repotenciada, indicó el alcalde.
La laguna de oxidación ya cumplió su vida útil y será repotenciada, indicó el alcalde.

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Nació en Jipijapa - Manabí, en 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una trayector... Ver más

[email protected]

La nueva Planta de Tratamientos de Agua Residuales (PTAR) se construiría por fases, para reducir el presupuesto de 107 millones de dólares.

Ese costo fue lo que determinaron los estudios, pero se prevé reducirlo a $ 74 millones. El alcalde Javier Pincay, informó que están trabajando con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), para bajar esos recursos que se proyecta invertir en la PTAR.

Proyectan construir la PTAR por fases

El presupuesto se prevé reducir en la construcción de la laguna de oxidación repotenciando la actual, que se encuentra por la calle 5 de Junio y llega hasta un tramo del paso lateral Manabí Guillén.

El alcalde indicó que dentro del proyecto Mega Hidro, que se ejecuta en la zona norte de Portoviejo, uno de los requisitos que solicitó la CAF -que financia la obra- es que antes del último desembolso deben repotenciar la laguna de oxidación. Eso, dijo, dará un respiro por unos años más, hasta conseguir los recursos para ejecutar la obra que consta en los estudios.

Además, los 107 millones de dólares del presupuesto que arrojaron los estudios para la nueva PTAR, es con una proyección al 2050, con una población de 430 mil habitantes. Sin embargo, se proyecta construir por fases, como se está realizando el proyecto Mega Hidro.

“Estamos trabajando en aquello. Tanto la CAF como la AFD nos han pedido información técnica del proyecto y también la parte financiera para poder ser acreedores a este crédito. También, obtener el aval soberano (del Gobierno) por los 74 millones de dólares”, mencionó el alcalde.

Moradores esperan un mejor tratamiento

Quienes viven cerca a la laguna de oxidación, esperan que el nuevo proyecto no genere malos olores como la actual. Carlos Basurto, vive en la prolongación de la calle Rotaria, entre el paso lateral y la avenida Reales Tamarindos. Dijo no estar de acuerdo que la nueva PTAR se construya en el mismo sitio, pues en los 65 años que ha vivido en el lugar, ha tenido que soportar el mal olor de la laguna de oxidación.

Carlos Basurto vive cerca a la laguna de oxidación y asegura que hay días en que no soportan el mal olor.

“Esto se está poblando más. Debería ser reubicado”, señaló Basurto, quien recordó que en el invierno de este año, la laguna de oxidación se desbordó, inundó el sector y debieron soportar los malos olores.

John Galarza, vive sobre la calle 5 de Junio y dijo que hay días que el mal olor de la laguna llega hasta su casa, sobre todo en los días soleados. “Si van a construir, deben modificar con un mejor tratamiento para que no apeste”, mencionó.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Beccacece confirma que la selección de Ecuador buscará vencer a Argentina en Guayaquil

La UNE ratifica movilización para el 11 de septiembre y la Conaie mantiene su oposición al extractivismo

Balacera en Los Esteros deja tres muertos y tres heridos en Manta

Chicho Trujillo revela que padece cáncer y comparte un mensaje de fortaleza

Repotenciarán la laguna de oxidación para reducir costos de la nueva PTAR

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Beccacece confirma que la selección de Ecuador buscará vencer a Argentina en Guayaquil

La UNE ratifica movilización para el 11 de septiembre y la Conaie mantiene su oposición al extractivismo

Balacera en Los Esteros deja tres muertos y tres heridos en Manta

Chicho Trujillo revela que padece cáncer y comparte un mensaje de fortaleza

Repotenciarán la laguna de oxidación para reducir costos de la nueva PTAR

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Beccacece confirma que la selección de Ecuador buscará vencer a Argentina en Guayaquil

La UNE ratifica movilización para el 11 de septiembre y la Conaie mantiene su oposición al extractivismo

Balacera en Los Esteros deja tres muertos y tres heridos en Manta

Chicho Trujillo revela que padece cáncer y comparte un mensaje de fortaleza

Siete académicos diseñarán los exámenes para 163 aspirantes a vocales del CNE

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO