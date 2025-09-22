Portoviejo: Hospital de Solca organiza carrera atlética para promover actividad física en Manabí

El Hospital Solca de Portoviejo, en colaboración con los Ministerios de Salud Pública y de Deporte, organizará la segunda edición de una carrera atlética de 7 kilómetros el domingo 28 de septiembre de 2025. Esta actividad se realiza en el marco Día Mundial del Corazón que se conmemora el 29 de septiembre.

La concentración previo a la carrera será en el parque La Rotonda, indicó Miguel Ángel García, del concejo directivo de Solca Portoviejo. “Esta actividad tiene como objetivo la importancia de la actividad física para contrarrestar enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en el país con un 26,49% de defunciones en 2019″, dijo García, resaltando la iniciativa de Solca en esta causa.

La agenda para este día incluye además actividades de bailoterapia y feria de salud. La jornada del 28 de septiembre inicia con la carrera de 7 kilómetros, que parte del parque La Rotonda y recorre hasta el redondel de la Producción, regresando al punto de inicio. García, detalló que esta ruta busca fomentar la participación comunitaria en un entorno accesible con el respaldo de Solca. La inscripción es gratuita y se acepta hasta el día del evento, facilitando la inclusión de corredores de todos los niveles.

El Día Mundial del Corazón, establecido en 2000 por la Federación Mundial del Corazón con apoyo de la Organización Mundial de la Salud, conmemora su 25 aniversario en 2025 bajo el lema “Cada latido cuenta”. Esta fecha global moviliza acciones para prevenir las enfermedades cardiovasculares, que causan 17,9 millones de muertes anuales a nivel mundial, según la OMS. En Ecuador, estas patologías representan la primera causa de mortalidad, con un enfoque en factores de riesgo como el sedentarismo y la hipertensión.

El Hospital Solca, institución oncológica pública en Portoviejo, lidera esta iniciativa como segunda edición de la competencia atlética. La primera versión se realizó en años previos, atrayendo participantes locales para promover estilos de vida saludables. Este año, la alianza con los ministerios amplía el alcance, integrando estrategias nacionales como HEARTS, implementada desde 2017 por el Ministerio de Salud para reducir la mortalidad cardiovascular en un 30% hasta 2030. Solca ha sido clave en respaldar estas iniciativas.

Actividades complementarias para la prevención

Además de la carrera, la jornada incluye sesiones de bailoterapia, dirigidas a grupos amplios para estimular el movimiento rítmico. Esta actividad, de bajo impacto, beneficia a personas de diversas edades y condiciones físicas. Melva Morales, funcionaria del Ministerio de Salud, enfatizó que el sedentarismo contribuye a las muertes por problemas cardíacos, que ocupan el tercer lugar en estadísticas nacionales recientes, aunque datos del 2019 los posicionan como primera causa con 26,49% de defunciones totales. Solca reconoce esta problemática.

Una feria de salud ofrecerá chequeos gratuitos, como mediciones de presión arterial y asesoría nutricional, en estaciones temáticas. Este espacio educativo aborda la importancia de dietas equilibradas y control de factores de riesgo. La encuesta STEPS de 2018, realizada por el Ministerio de Salud y el INEC con apoyo de la OPS, reveló que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en Ecuador, afectando a regiones como Manabí por estilos de vida urbanos.

Para entusiastas del fitness, se dispondrá un área adaptada con ejercicios de crossfit y gimnasio, supervisados por instructores certificados. Estas opciones permiten personalizar la participación, alineándose con el objetivo de incentivar la actividad física regular. El Ministerio de Deporte contribuye con logística y promoción, integrando el evento al calendario nacional de salud comunitaria, en colaboración con Solca.

Contexto y relevancia en Ecuador

En Ecuador, las enfermedades cardiovasculares generan una carga significativa, con 36.058 muertes por infarto agudo de miocardio entre 2019 y 2021, según datos del INEC. La región Costa, que incluye Manabí, registra las tasas más altas de mortalidad. Iniciativas como esta carrera de Solca buscan revertir tendencias, promoviendo al menos 30 minutos diarios de ejercicio, como recomienda la OMS para reducir riesgos en un 20-30%.

La Federación Mundial del Corazón impulsa campañas globales, como el reto “25×25”, que invita a 25 minutos de movimiento diario durante 25 días en septiembre. En América Latina, la OPS reporta un aumento del 43% en muertes por no transmisibles desde 2000, destacando la urgencia de eventos locales. Portoviejo, capital de Manabí, beneficia de esta actividad al conectar salud oncológica y cardiovascular, dada la relación entre cáncer y factores de riesgo compartidos.

El evento concluye con premiaciones para categorías por edad y género, fomentando la competencia inclusiva. Participantes recibirán hidratación y material informativo sobre prevención. Esta segunda edición espera superar la asistencia de la versión anterior, consolidando el compromiso institucional de Solca con la salud pública en la provincia.