Portoviejo concentra obras hidrosanitarias en tres sectores clave del MegaHidro

Durante un recorrido realizado por este medio, se constató que las actividades no se han detenido y que los equipos de trabajo se distribuyen en diferentes barrios. Los tres puntos mencionados concentran el mayor número de labores, debido a su impacto directo en la red hidrosanitaria y en la conectividad vial.

El MegaHidro no solo aborda el servicio de agua potable, sino también el alcantarillado sanitario y pluvial, además de la incorporación de vías de acceso que beneficiarán a varios barrios urbanos y sectores aledaños. Esta integralidad lo convierte en uno de los proyectos de infraestructura más relevantes para la ciudad.

El costo total de la obra asciende a 75,12 millones de dólares, con financiamiento en gran parte proveniente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Este respaldo internacional garantiza la continuidad de las fases de ejecución.

Tres áreas de intervención prioritaria

En la calle Rotaria, al norte de la ciudad, se desarrollan obras de alcantarillado y drenaje, fundamentales para mitigar los problemas de inundaciones en temporada invernal. Los vecinos de este sector han convivido durante décadas con anegamientos recurrentes, por lo que la intervención representa un alivio esperado.

En Picoazá, parroquia urbana con alta densidad poblacional, las intervenciones se concentran en la ampliación de la red de agua potable y la modernización del alcantarillado. Con ello se busca garantizar un servicio eficiente para los hogares, además de evitar descargas que afecten la salud pública.

El tercer frente destacado está ubicado en el sector de las canchas del Colegio de Ingenieros Civiles, donde los trabajos avanzan en la instalación de nuevas tuberías y en el mejoramiento de vías. Este punto estratégico conecta con otros barrios de la zona norte, lo que amplifica el beneficio de las obras.

Impacto en la infraestructura urbana

El MegaHidro busca transformar la realidad de los servicios básicos en la zona norte de Portoviejo. Con una inversión de gran magnitud, el proyecto se plantea como una solución estructural a problemas históricos de déficit en agua potable y alcantarillado.

Uno de los principales objetivos es garantizar el acceso a agua potable segura para miles de familias. De igual forma, la instalación de un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial moderno permitirá reducir la contaminación ambiental y mejorar las condiciones de salubridad.

El componente vial del proyecto también se destaca. La apertura y mejoramiento de calles no solo facilitará la movilidad urbana, sino que también dará un nuevo rostro a barrios que durante años permanecieron marginados de grandes inversiones.

Contexto y proyección del proyecto

El MegaHidro forma parte de una estrategia integral de desarrollo urbano que impulsa el Municipio de Portoviejo. La obra responde a la necesidad de modernizar la infraestructura básica para acompañar el crecimiento poblacional y urbanístico de la ciudad.

Al concentrar más de 25 frentes de trabajo simultáneos, el proyecto avanza en distintas etapas y busca cumplir cronogramas establecidos con el financiamiento asegurado. Esta dinámica permite que la obra tenga un efecto multiplicador en empleo y dinamización de la economía local.

En términos de impacto, la inversión de 75,12 millones de dólares se considera histórica para el cantón. La participación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) no solo aporta recursos, sino también asistencia técnica y supervisión que garantizan estándares de calidad internacional.