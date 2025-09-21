El frío y las plagas en las plantaciones ponen en riesgo la producción agrícola

El frío comienza a afectar algunas plantaciones y ponen en peligro la próxima cosecha de los cultivos. Estos efectos lo sienten principalmente los árboles frutales.

Carlos Ponce, agricultor del sitio La Mocora, empezó a fumigar sus plantas de limón porque el tronco de los árboles empezaron a cambiar de color. “Se ponen negro y allí la planta se va secando poco a poco”, comentó Ponce. Considera que las “heladas” es lo que está afectando las plantas, pues también se cae la flor.

De hecho, los árboles de limón no son las únicas afectadas y algo similar ocurre en el cacao. “Se está secando bastante el cacao pequeño. Debe ser por mucho frío”, recalcó el agricultor, mientras fumigaba los árboles con un producto que le recomendaron en un local agrícola. Agregó que el frío también afecta a las plantas de plátano.

Una plaga afecta a las plantaciones

Rafael Macías, trabaja en unas plantaciones de limón en la vía Colón – Quimís y aseguró que también han detectado estas afectaciones. “Es como una plaga que le está cayendo”, comentó Macías, al indicar que en las hojas de los árboles les cae una especie de “huevos” que hace caer la flor.

Esto, según Macías, afecta la producción de limón porque los árboles están cargando poco, pues el fruto se cae cuando está pequeño. De hecho, también han tenido que fumigar las plantaciones para evitar un daño mayor.

Este problema fisiológico de la planta es común en esta época del año, indicó Frank García Pino, consultor agrícola, quien recalcó que también se suelen presentar plagas y otras enfermedades en las plantas.

¿Qué hacer para evitar afectaciones?

García recalcó que en estos casos se debe nutrir a las plantas, aplicando fertilizantes que permita dar resistencia. “Es como decir, ponerle vacunas para que las plantas puedan estar mucho más preparadas para estos cambios de clima“, señaló.

De existir otras enfermedades y plagas en las plantas, es necesario aplicar fungicidas e insecticidas orgánicos de calidad. “Lo importante es tener una planta bien nutrida, que tenga dentro de su composición, elementos que le permita soportar estos efectos de la temperatura, sea alta o baja””, precisó el experto.

De no nutrir a las plantas, podrían tener bajos niveles de productividad, un desarrollo lento y el ataque de plagas. “Es como si fuera un niño que si está mal nutrido, es susceptible a tener enfermedades”, agregó.