Portoviejo abre las puertas de su Centro Forense y recibe un carro isotérmico cero kilómetros

Este lunes 6 de octubre, Portoviejo inauguró su Centro Forense, con una inversión superior a 600 mil dólares, contando con el Municipio, Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

La infraestructura incorpora equipamiento de última generación, un carro isotérmico y un programa académico para que universitarios realicen prácticas.

Capacidad del nuevo Centro Forense de Portoviejo

El centro cuenta con capacidad para nueve cuerpos, ampliable a dieciocho, y dispone de dos médicos legistas y dos disectores, trabajando 24/7, según informó el alcalde del cantón, Javier Pincay.

Una de las principales novedades es el carro isotérmico cero kilómetros, entregado por la Policía Nacional, con capacidad para transportar hasta cuatro cuerpos.

El comandante general, Víctor Hugo Zárate, resaltó que la Policía acompañó el proyecto desde la planificación, verificando especificaciones técnicas y asegurando que la infraestructura cumpla estándares internacionales en atención profesional.

Espacios funcionales y comodidad operativa

Las instalaciones incluyen nueve espacios individuales de conservación de cuerpos, laboratorios para autopsias, áreas de reconocimiento externo y oficinas para investigadores de la DINASED, permitiendo coordinación directa con médicos legistas y fiscales.

El centro cuenta con guardianía privada 24/7, limpieza especializada y suministro continuo de reactivos y materiales forenses, optimizando la operación diaria y la calidad de las investigaciones criminalísticas.

Giovanni Naranjo, comandante de la Policía Nacional Zona 4, destacó que la nueva infraestructura agilizará el servicio actualmente centralizado en Manta. “Esto reducirá tiempos de traslado y mejorará la atención a las familias manabitas”, expresó.

Centro Forense servirá a la academia

El Centro Forense se vinculará con universidades locales, permitiendo a los estudiantes de medicina y ciencias forenses realizar prácticas y observar procedimientos reales. Este enfoque fortalece la formación académica, generando un espacio donde práctica e investigación convergen.

El coronel Zárate señaló que esta alianza estratégica permitirá a los estudiantes familiarizarse con los procedimientos legales y técnicos. Esto, antes de ingresar al campo laboral, integrando educación y servicio público.

Impacto social y territorial

El Centro Forense atenderá no solo a Portoviejo, sino a todos los cantones que requieran sus servicios. Así, se beneficiará a más de 320 mil habitantes de Manabí.

La gobernadora Aurora Valle afirmó que, aunque nadie desea necesitar estos servicios, contar con un centro moderno “representa humanidad, respeto y eficiencia, fortaleciendo la justicia y la dignidad ciudadana”.

El Centro Forense de Portoviejo funcionará bajo administración del Centro Nacional de Patología Forense. Mientras el Municipio aportó la obra civil.