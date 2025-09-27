Pacientes adquieren medicinas externas en casas de salud de Portoviejo por falta de suministros

Usuarios del Hospital General Verdi Cevallos en Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador, reportan desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos durante septiembre de 2025. Esto obliga a familiares a adquirirlos en farmacias externas. Patricia Rezavala, ciudadana local, y Elvia Anchundia, usuaria del Hospital de Especialidades, describen estas carencias. Mientras tanto, Washington Macías, presidente del Colegio de Médicos de Manabí, atribuye el problema a fallas en la gestión del Ministerio de Salud Pública para garantizar el derecho constitucional a la atención sanitaria.

Denuncias de usuarios en Portoviejo

Patricia Rezavala, cuya madre permanece ingresada en el Hospital Verdi Cevallos desde hace un mes, indicó que ha debido comprar todas las medicinas requeridas. “Todas las medicinas hay que comprarlas afuera. También le hicimos exámenes de orina y de sangre afuera. Esto debido a que en el hospital no los hacen”, señaló Rezavala. En el hospital no se ha proporcionado ningún medicamento durante este período, según su testimonio.

En este mismo hospital, una mujer debió comprar toda la medicina e insumos para el parto normal de su nuera. “Desde el hilo, hasta las pinzas para cortar el cordón umbilical tuvimos que comprar. Antes no pasaba esto”, recalcó la mujer que prefirió no identificarse.

Elvia Anchundia relató una experiencia similar en el Hospital de Especialidades de Portoviejo. Allí le solicitaron salir a adquirir un recipiente para la muestra de orina de su esposo, paciente en tratamiento. “Me asombré porque yo digo, es algo que deben tener”, comentó Anchundia. Además, mencionó la necesidad de comprar omeprazol, aunque otros fármacos como los para presión arterial y diabetes sí estaban disponibles.

Evaluación del Colegio de Médicos de Manabí

Washington Macías, presidente del Colegio de Médicos de Manabí, describió las condiciones de abastecimiento en los hospitales como “iguales, para peor, pues no hay absolutamente nada”.

Macías enfatizó que los hospitales solo cuentan con profesionales de salud capacitados, pero carecen de laboratorio, imágenes y suministros básicos. “No hay laboratorio, no hay imágenes, no hay medicinas, no hay insumos”, recalcó. Atribuyó estos problemas a la ausencia de objetivos claros en la gestión de líderes del Ministerio de Salud y la Seguridad Social.

El dirigente cuestionó la efectividad de la Comisión gubernamental formada para abordar las deficiencias. Afirmó que “no se ha conseguido nada y el descontento sigue”. Propuso que Ecuador busque acuerdos internacionales con países como Brasil, Argentina, Colombia y México para abastecerse a bajo costo.

Se intentó obtener la versión de las autoridades de salud de la provincia sobre este tema. Sin embargo, desde el departamento de comunicación se informó que solo hay vocería a nivel nacional.

Contexto nacional de desabastecimiento

A nivel nacional, el desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos alcanzó el 28% en 2025, según datos del sector salud. Esto representa un incremento desde el 20% registrado en 2023. En Manabí, el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta reporta un 75% de desabastecimiento en medicinas y 70% en insumos. Esto afecta a 1,5 millones de habitantes en el centro sur de la provincia.

El Hospital Verdi Cevallos, de segundo nivel con 201 camas y capacidad para 39 especialidades, cubre demandas de al menos 500.000 personas en cantones como Portoviejo y zonas aledañas. Repotenciado entre 2011 y 2018 por USD 40 millones, enfrenta ahora deterioro en infraestructura, como baños y laboratorios oxidados.

Pacientes con enfermedades catastróficas, como cáncer y diabetes, son los más afectados; por ejemplo, la metformina, esencial para diabéticos, escasea pese a su bajo costo. La Asociación Nacional por la Salud ha solicitado declaratoria de emergencia para garantizar suministros ininterrumpidos.

El Ministerio de Salud Pública asignó USD 4.491 millones al sector en 2025, un aumento del 0,5% del PIB, pero la ejecución presupuestaria presenta retrasos, con solo el 60% de fondos para medicamentos utilizados hasta julio. Estos desafíos violan el derecho constitucional a la salud, contemplado en los artículos 32 al 36 de la Carta Magna.

