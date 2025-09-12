Mesa técnica en Portoviejo busca paliativos contra crecidas que impactan la Casa de la Cultura Núcleo Manabí

Los estudios de la Casa de la Cultura realizados por el ingeniero Ricardo Guillen utilizaron drones de alta precisión para recopilar datos en tiempo real sobre el meandro del río Portoviejo .

Estos equipos permiten mapear con exactitud las alteraciones en el cauce y las riberas, facilitando un diagnóstico preciso de las vulnerabilidades. La intervención fue completamente gratuita, como parte de una contribución técnica al patrimonio cultural de la provincia.

Guillen detalló que existe una afectación muy grave en el meandro del río, en su cauce y sus riberas. Las inundaciones acumuladas a lo largo de los años han erosionado las partes laterales, causando un azolvamiento del nivel freático.

El experto enfatizó que estas condiciones han impactado directamente los predios de la Casa de la Cultura Núcleo Manabí .

Históricamente, las crecidas del río Portoviejo han causado daños significativos en la capital manabita, como se registró en eventos de 2024 y 2025, donde el agua invadió instalaciones culturales y obligó a evacuaciones.

Recomendaciones para una solución paliativa a largo plazo Una de las recomendaciones más viables es la limpieza del cauce, el confinamiento de taludes y la corrección de las deformaciones producidas por efectos naturales. Estas acciones buscan estabilizar el flujo del río y reducir la erosión lateral, una solución paliativa a largo plazo. En intervenciones similares realizadas previamente, no se registraron inundaciones durante aproximadamente seis años . Esta duración permite ganar tiempo para medidas estructurales más permanentes, alineadas con planes de gestión de riesgos en la provincia de Manabí . La intervención propuesta se extendería desde el puente Las Vegas hasta el puente San José , cubriendo un tramo crítico del río donde se concentran las deformidades. Estos puntos geográficos son clave en el sistema hidrológico de Portoviejo, ya que regulan el caudal proveniente de quebradas afluentes y zonas altas.

Contexto de inundaciones recurrentes en Manabí La provincia de Manabí enfrenta inundaciones estacionales debido a su clima subtropical seco a húmedo, influenciado por corrientes marinas como El Niño. En febrero de 2025, el río Portoviejo se desbordó junto a otros afluentes como el Mosca y el Carrizal, afectando cantones como Bolívar y Tosagua. En abril de ese año, la crecida invadió viviendas, comercios y la Casa de la Cultura , dañando bienes culturales y obligando a cambios en recintos electorales del Consejo Nacional Electoral. Estudios previos, como el análisis de riesgo en la parroquia Riochico de Portoviejo, destacan la necesidad de mitigación para proteger comunidades y espacios públicos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Manabí , fundada como parte de la institución nacional, promueve el arte y la identidad local, pero sus predios en Portoviejo han sido repetidamente afectados.