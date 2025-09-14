COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Portoviejo
Sociedad

Más de 700 mil pilas se consumirían cada año y no hay proyecto de reciclaje

Pese a la cantidad de pilas que se generan, en la actualidad, en Portoviejo no existe un proyecto de reciclaje.
Las pilas usadas contaminan la tierra y el agua, según expertos.
La contaminación causada por las pilas usadas es un problema ambiental que crece sin control debido a la ausencia de un proyecto de reciclaje.

Estos dispositivos, cargados de metales pesados como mercurio, cadmio y plomo, pueden contaminar hasta 600 mil litros de agua, afectando suelo, acuíferos y la salud humana.

En Ecuador, se consumen aproximadamente 35 millones de pilas al año, lo que equivale a unas 2,3 pilas por persona. En una familia promedio de cuatro integrantes, esto representa unas 9 pilas anuales. Portoviejo, con una población de 325 mil habitantes, podría estar generando hasta 700 mil pilas al año.

No existen proyectos de reciclaje de pilas

Pese a la cantidad de pilas que se generan, en la actualidad, en Portoviejo no existe un proyecto de reciclaje para este tipo de dispositivo. Pablo Loor Cedeño, docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, de la Universidad Técnica de Manabí (UTM), recordó que entre 2011 y 2015, dentro de la vinculación con la sociedad impulsaron el proyecto “Ponte Pila con las Pilas”.  

La campaña la promovió el Gobierno Provincial de Manabí y participaron planteles educativos. En los dos primeros años, se recolectaron 388.500 pilas y se construyó un monumento en Parque Forestal de Portoviejo, inaugurado en abril del 2014.

Este monumento se construyó con pilas recicladas. Se encuentra en el parque Forestal de Portoviejo.

Según Loor, el proyecto en el que participó la UTM, buscaba recolectar pilas usadas para evitar la contaminación del aire, suelo y agua. “Recogimos más de 40 tachos de pilas, en un esfuerzo que involucró a estudiantes, docentes y autoridades, con una sana competencia entre carreras”, señaló Loor, quien calificó al proyecto como exitoso.

Sin embargo, el proyecto finalizó en 2015, tras la eliminación de la asignatura de Medio Ambiente en la facultad Ciencias Administrativas y Económicas.

La urgencia de políticas públicas

En 2015, el Ministerio de Ambiente impulsó la campaña “Ponte pilas recoPila” que llegó a Portoviejo, pero no existen información de los resultados.

Loor menciona que en nuestro medio no existen políticas públicas orientadas a culturizar a la población, para un adecuado tratamiento y manejo de los residuos peligrosos. “Especialmente lo que tiene que ver con pilas, que es muy contaminante”, resalta Loor. Considera que el Gobierno Nacional, al igual que el Gobierno Provincial y cantonal, deben enfocarse en crear este tipo de políticas orientadas a un adecuado tratamiento de los residuos.

Fernando Rodríguez, ingeniero ambiental, coincide con Loor, y destaca que las pilas, aunque son útiles, se vuelven altamente peligrosas una vez agotadas, porque contienen plomo y ácido sulfúrico. Menciona que deben gestionarse como residuos peligrosos y no incluirse con la basura común. Además, se deben establecer sistemas sostenibles de recolección y reciclaje

Rodríguez enfatiza que en nuestro medio hace falta mucha conciencia, por lo que considera necesario que es el momento de actuar con responsabilidad ambiental frente a la toxicidad acumulada y persistente de estos residuos.

