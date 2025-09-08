Hospital de Especialidades Portoviejo cambia de gerente, en medio de necesidades

En un acto solemne, Diego Fernando Alvarado Camino asumió la gerencia del Hospital de Especialidades Portoviejo (HEP), marcando una nueva etapa administrativa.

La ceremonia, realizada en el auditorio institucional, reunió a autoridades, funcionarios y colaboradores de la casa de salud. El nuevo gerente enfatizó su compromiso con la calidad, calidez y seguridad en la atención a la comunidad manabita. Este cambio busca consolidar al hospital como referente en salud pública a nivel nacional.

Según un comunicado, el cambio de gerente “marca el inicio de una nueva etapa de gestión orientada al fortalecimiento de los servicios, la mejora continua de la atención y el compromiso permanente con la salud y el bienestar de la ciudadanía manabita”.

Alvarado ha desempeñado varios cargos en el Ministerio de Salud

Alvarado es médico traumatólogo y ortopedista, y cuenta con una maestría en gestión hospitalaria y nuevas tecnologías. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector salud, según registros oficiales del Ministerio de Salud Pública. Ha desempeñado cargos como Director Distrital 13D02 para los cantones Jaramijó, Manta y Montecristi. También fue gerente del hospital Miguel H. Alcívar del cantón Sucre.

Alvarado reemplaza a Djalmar Zambrano, quien estuvo al frente de la gerencia del Hospital de Especialidades Portoviejo, durante dos años. Durante su gestión, el Hospital de Especialidades Portoviejo incorporó nuevas especialidades, como oftalmología, cirugía maxilofacial y rehabilitación oral, según el Ministerio de Salud.

Zambrano también impulsó la adquisición de equipos de alta tecnología, incluyendo un resonador magnético y un laboratorio de anatomía patológica.

Desafíos que enfrenta el nuevo gerente del HEP

El nuevo gerente del HEP asume el reto de fortalecer la casa de salud, en medio de varias necesidades, como continuar con la atención de los pacientes en diálisis. Según pacientes de esta casa de salud, desde este lunes 8 de septiembre, ya no se realizan las diálisis en el HEP por falta de insumos.

Los pacientes, han sido derivados a distintos prestadores externos, pues el HEP carece de insumos y no cuenta con recursos para realizar la compra. Esto, porque el Gobierno Nacional retiró los fondos para iniciar con la compra centralizada de medicinas e insumos.

Otro de los retos que debe enfrentar Alvarado, es mantener el número de camas. Según fuentes de El Diario, la casa de salud está analizando en reducir el número de camas. Hasta ahora, el gerente saliente y el entrante, se han pronunciado sobre estos temas.