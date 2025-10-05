USD 26 millones y subiendo: ¿Quién compra marcas de lujo en Ecuador y por qué el negocio crece?

El mercado de marcas de lujo en los centros comerciales de Ecuador movilizó USD 26 millones en ventas durante 2024, según cifras de la Superintendencia de Compañías. Este monto fue facturado por las tres empresas principales que representan marcas de alta gama en el país. A pesar de que la Cámara de Centros Comerciales de Ecuador estima que el sector total mueve entre USD 4.000 y 6.000 millones al año, tiendas como Carolina Herrera, Boss, Adolfo Dominguez y Karl Lagerfeld atraen a un nicho de consumidores. Ellos están dispuestos a invertir en prendas y accesorios de alto valor, consolidando así el segmento.

La estrategia para las nuevas generaciones

El principal desafío que enfrenta este segmento del retail es captar la atención de las nuevas generaciones de consumidores. Este grupo se caracteriza por ser más descomplicado. Priorizan aspectos como la sostenibilidad y trazabilidad de las prendas. Además, la tendencia de la ropa de segundo uso y las modas más urbanas contrastan con el modelo tradicional del lujo.

Ante este panorama, las tiendas han iniciado un proceso de adaptación y reinvención. José Luis Iturralde, director Comercial de Olimpobusiness, la firma detrás de las boutiques Buggatti en Quito y Guayaquil, confirmó que han sumado marcas dirigidas a un público más joven. Como ejemplo de esta estrategia de diversificación, la compañía abrirá la segunda tienda de Armani Exchange en Scala Shopping entre enero y febrero de 2026.

Otra compañía que busca expandir su portafolio es Botris, que ya representa a Carolina Herrera y Adolfo Domínguez en Ecuador. El 4 de octubre, Botris inauguró la primera tienda GEOX en el país, también en el Scala Shopping. GEOX, una marca italiana líder en tecnología de calzado, se presenta como una propuesta que integra innovación. También ofrece opciones para toda la familia, atrayendo así a un mercado más amplio que el tradicional de las marcas de lujo establecidas.

Experiencia de compra y perfil del consumidor

Pese a los altos valores de facturación reportados por la Superintendencia de Compañías, José Luis Iturralde califica al mercado ecuatoriano como “pequeño, bastante limitado” en comparación con otros países, tanto en el número de clientes como en las costumbres de compra.

Para contrarrestar esta limitación, algunas tiendas han optado por ofrecer una experiencia de compra integral. Buggatti, por ejemplo, se diferencia por ser única en su formato en América Latina al no anclarse exclusivamente a centros comerciales y ser un “club de caballeros” donde los clientes pueden tomarse su tiempo, disfrutar de un café o un vino, y compartir.

El portafolio de Buggatti incluye 24 marcas de alta gama, como Brioni, Emanuel Berg e Isaia. Un outfit completo (traje, camisa y corbata) en estas tiendas puede costar desde USD 600 hasta USD 4.000. Iturralde aclaró que sus clientes no son exclusivamente familias pudientes, sino el “comprador inteligente” que invierte en calidad y puede diferir un traje hasta nueve meses. La adaptación a las nuevas dinámicas del consumidor incluye la incorporación de prendas menos formales, como bluejeans y trajes de baño, reconociendo que, si bien profesiones como la abogacía, diplomacia y banca demandan formalidad, el nuevo consumidor es “súper práctico” y prefiere la ropa básica y sin logotipos.

Marcas de Lujo, Centros Comerciales, Ecuador, Retail, Facturación, Consumo.