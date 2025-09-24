Entrega del Bono Raíces se aplaza: beneficiarios deberán esperar hasta octubre

Unos 150 campesinos de Chimborazo se presentaron el 24 de septiembre de 2025 en la agencia de BanEcuador en Riobamba, para cobrar el Bono Raíces, una ayuda estatal de 1.000. Funcionarios informaron que el pago se realizará en octubre, generando preocupación por los requisitos y la documentación necesaria.

Confusión en las agencias bancarias

La mayoría de los presentes, incluidos adultos mayores, mujeres con bebés y personas con discapacidad, desconocía los requisitos para recibir el bono. Entre ellos, estar registrados en el Ministerio de Agricultura, no recibir otros bonos y encontrarse en situación de pobreza o extrema pobreza, según el Registro Social.

Rosalía Quishpe, campesina de Chimborazo, explicó que tras presentar su cédula, los funcionarios le indicaron: “Califico, pero debo regresar el 16 de octubre para cobrar el dinero”.

Francisco Araca, agricultor de Guamote, tuvo una experiencia similar. Debe volver con la cédula y la planilla de la luz. “Nos dijeron que la entrega sería en septiembre, pero ahora debo esperar”, comentó preocupado.

Otros beneficiarios, como Manuel, desconocían si su nombre constaba en la base de datos de BanEcuador. “Traje la cédula, pero no aparece en la lista”, señaló.

Requisitos y procedimiento para acceder al bono

El gobierno establece que para recibir el Bono Raíces, el solicitante debe:

Pertenecer a una familia rural productora agrícola o pecuaria en situación de pobreza.

Tener al menos un miembro dedicado a actividades agropecuarias .

Ser mayor de 18 años.

No recibir otro bono estatal ni estar afiliado al Seguro Social , excepto Seguro Social Campesino.

Solo un miembro por núcleo familiar puede acceder al bono.

Hasta la fecha, el gobierno señala que 100 mil personas recibirán el Bono Raíces y 70 mil ya lo han cobrado. No se ha informado si se ampliará la base de beneficiarios pese a la alta demanda.

Expectativa y atención en octubre

La agencia de BanEcuador en Riobamba prevé una alta afluencia de beneficiarios para octubre. Se recomienda que los campesinos verifiquen documentos y registros antes de acudir.

El aplazamiento ha generado preocupación entre quienes dependen de este pago para cubrir gastos básicos. Funcionarios aseguran que la entrega se realizará de manera ordenada y solo a quienes cumplan con los criterios oficiales.