Hace 3 meses
Negocios
Economía

Contribuyentes en Ecuador: plazo de 30 días para cumplir con registro en la Unidad de Análisis Financiero y Económico para evitar suspensión del RUC

La UAFE y el SRI notificaron a los contribuyentes de varios sectores económicos que deben registrarse en un plazo de 30 días para mantener vigente su RUC.
La medida busca reforzar la transparencia en el sistema financiero y tributario.
La medida busca reforzar la transparencia en el sistema financiero y tributario.

Desde el 10 de septiembre de 2025, los contribuyentes que actualicen o inscriban su RUC en Ecuador deben verificar si están obligados a reportar ante la UAFE, institución encargada de rastrear operaciones económicas ilícitas.

Quienes resulten sujetos obligados deberán registrarse en la plataforma de la entidad en un máximo de 30 días hábiles, según el comunicado emitido junto al SRI.

Registro obligatorio y sanciones

La medida busca reforzar la transparencia en el sistema financiero y tributario, con el fin de cerrar espacios a la economía criminal. Según el anuncio, la suspensión del RUC será la sanción directa para los contribuyentes que incumplan el plazo de registro.

La disposición se aplica tanto a sectores financieros como no financieros, ampliando la vigilancia hacia actividades con mayor riesgo de ser utilizadas para operaciones ilícitas.

El objetivo, de acuerdo con la UAFE y el SRI, es proteger la economía lícita del país y garantizar confianza en el control estatal sobre movimientos económicos sensibles.

Sectores económicos incluidos

La lista de sujetos obligados incluye al Sistema Nacional Financiero, la Bolsa de Valores, Casas de Valores, negociadores de joyas, metales y piedras preciosas, negocios fiduciarios, notarías, seguros, transporte de valores y organizaciones políticas.

En el ámbito no financiero, se suman comercializadoras de vehículos, constructoras e inmobiliarias, administradoras de fondos, empresas de transferencia de fondos y correos paralelos, blindaje de vehículos, factoring y clubes de fútbol.

Estos sectores, según la UAFE, presentan condiciones que pueden facilitar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo si no existe un control formal.

Coordinación institucional y control

La UAFE señaló que el sistema de registro está habilitado de forma digital para que los contribuyentes verifiquen si entran en la categoría de obligados. El trámite se realiza en línea y permite obtener un código de registro que certifica el cumplimiento.

El SRI participa como institución aliada para asegurar que el RUC de los contribuyentes se mantenga activo solo si cumplen con la normativa. Esta colaboración garantiza que el cruce de información tributaria y financiera sea eficiente.

La medida también refuerza el marco regulatorio frente a compromisos internacionales que Ecuador mantiene en la prevención del lavado de activos.

Impacto y próximos pasos

Los sectores económicos involucrados deberán designar responsables internos para cumplir con el reporte periódico ante la UAFE. Esto implicará fortalecer áreas de cumplimiento normativo en empresas medianas y grandes.

La sanción más severa la suspensión del RUC impactaría directamente en la operación de negocios, por lo que los gremios ya recomiendan iniciar el registro inmediato.

La disposición vigente desde septiembre marca un cambio en la supervisión económica del país, que amplía el número de sectores bajo vigilancia y promueve mayor seguridad jurídica en los movimientos de capital.

