COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Latinoamérica

Un padre y su hija murieron junto a sus caballos a consecuencia del impacto de un rayo, sucedió en México

Una tragedia enlutó a una familia en Chiapas, México, donde un padre y su hija de 40 y 16 años, respectivamente, fallecieron a consecuencia del impacto de un rayo mientras cabalgaban.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Un padre y su hija murieron junto a sus caballos a consecuencia del impacto de un rayo, sucedió en México.
Un padre y su hija murieron junto a sus caballos a consecuencia del impacto de un rayo, sucedió en México.
Un padre y su hija murieron junto a sus caballos a consecuencia del impacto de un rayo, sucedió en México.
Un padre y su hija murieron junto a sus caballos a consecuencia del impacto de un rayo, sucedió en México.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

[email protected]

Una descarga eléctrica causada por un rayo cobró la vida de un padre y su hija en el estado de Chiapas, México. La tragedia ocurrió en el municipio de Jiquipilas, mientras ambos cabalgaban durante una tormenta eléctrica. Los cuerpos de las víctimas, así como los de sus dos caballos, fueron hallados en el ejido Miguel Hidalgo, bajo un árbol, en un arroyo.

La muerte de los dos caballos fue instantánea debido a la descarga eléctrica. Un padre y su hija murieron en el lugar, y los elementos de la policía y Protección Civil acudieron tras un reporte de los familiares. Las investigaciones posteriores confirmaron que la causa de muerte fue una descarga eléctrica directa, causada por el impacto del rayo.

Los peligros de las tormentas eléctricas

Los rayos son una de las principales amenazas de las tormentas eléctricas y pueden impactar a kilómetros de distancia del lugar de la lluvia. Suelen buscar el camino más corto a la tierra, por lo que los objetos más altos y aislados, como árboles, postes y edificios, son propensos a recibir una descarga. Además, estar en una zona abierta o en contacto con el agua y objetos metálicos aumenta significativamente el riesgo.

Video: Un delincuente se disparó en los testículos cuando pretendía guardar el arma con la que ingresó para asaltar en un negocio, en Argentina

Para protegerse, es crucial buscar refugio en un edificio o en un vehículo. Si no hay refugio disponible, es vital evitar lugares altos, como cerros y montañas, y alejarse de espacios abiertos. Nunca debe buscarse resguardo debajo de un árbol, una roca o cualquier elemento prominente y aislado, ya que estos actúan como pararrayos naturales.

Medidas de seguridad que pudieron salvar la vida del padre y su hija

En caso de una tormenta eléctrica, se debe evitar el contacto con el agua, no bañarse ni lavar trastes. Además, se deben desconectar todos los aparatos eléctricos. Es importante no tocar cables eléctricos que hayan caído al suelo. En este reciente caso, el padre y su hija no pudieron tomar las medidas preventivas, sin embargo, su trágica muerte es un recordatorio de los peligros de las tormentas eléctricas y la necesidad de tomar precauciones.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sebastián Rulli en Quito: su historia de perseverancia, su vida con Angelique Boyer y lo que probó de la gastronomía ecuatoriana

Vuelta a España 2025: Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López completan la exigente etapa 14 en la alta montaña

Ocho emprendedores y empresarios viajan para participar en la feria internacional en Miami

ADN renueva su directiva y ratifica a Noboa como líder del movimiento

¡Atención Guayaquil! Cierre Total en Juan Tanca Marengo: ¿Cómo Afectará Tu Ruta Diaria?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sebastián Rulli en Quito: su historia de perseverancia, su vida con Angelique Boyer y lo que probó de la gastronomía ecuatoriana

Vuelta a España 2025: Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López completan la exigente etapa 14 en la alta montaña

Ocho emprendedores y empresarios viajan para participar en la feria internacional en Miami

ADN renueva su directiva y ratifica a Noboa como líder del movimiento

¡Atención Guayaquil! Cierre Total en Juan Tanca Marengo: ¿Cómo Afectará Tu Ruta Diaria?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sebastián Rulli en Quito: su historia de perseverancia, su vida con Angelique Boyer y lo que probó de la gastronomía ecuatoriana

Vuelta a España 2025: Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López completan la exigente etapa 14 en la alta montaña

Ocho emprendedores y empresarios viajan para participar en la feria internacional en Miami

ADN renueva su directiva y ratifica a Noboa como líder del movimiento

¡Atención Guayaquil! Cierre Total en Juan Tanca Marengo: ¿Cómo Afectará Tu Ruta Diaria?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO