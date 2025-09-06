Un padre y su hija murieron junto a sus caballos a consecuencia del impacto de un rayo, sucedió en México.

Una descarga eléctrica causada por un rayo cobró la vida de un padre y su hija en el estado de Chiapas, México. La tragedia ocurrió en el municipio de Jiquipilas, mientras ambos cabalgaban durante una tormenta eléctrica. Los cuerpos de las víctimas, así como los de sus dos caballos, fueron hallados en el ejido Miguel Hidalgo, bajo un árbol, en un arroyo.

La muerte de los dos caballos fue instantánea debido a la descarga eléctrica. Un padre y su hija murieron en el lugar, y los elementos de la policía y Protección Civil acudieron tras un reporte de los familiares. Las investigaciones posteriores confirmaron que la causa de muerte fue una descarga eléctrica directa, causada por el impacto del rayo.

Los peligros de las tormentas eléctricas

Los rayos son una de las principales amenazas de las tormentas eléctricas y pueden impactar a kilómetros de distancia del lugar de la lluvia. Suelen buscar el camino más corto a la tierra, por lo que los objetos más altos y aislados, como árboles, postes y edificios, son propensos a recibir una descarga. Además, estar en una zona abierta o en contacto con el agua y objetos metálicos aumenta significativamente el riesgo.

Para protegerse, es crucial buscar refugio en un edificio o en un vehículo. Si no hay refugio disponible, es vital evitar lugares altos, como cerros y montañas, y alejarse de espacios abiertos. Nunca debe buscarse resguardo debajo de un árbol, una roca o cualquier elemento prominente y aislado, ya que estos actúan como pararrayos naturales.

Medidas de seguridad que pudieron salvar la vida del padre y su hija

En caso de una tormenta eléctrica, se debe evitar el contacto con el agua, no bañarse ni lavar trastes. Además, se deben desconectar todos los aparatos eléctricos. Es importante no tocar cables eléctricos que hayan caído al suelo. En este reciente caso, el padre y su hija no pudieron tomar las medidas preventivas, sin embargo, su trágica muerte es un recordatorio de los peligros de las tormentas eléctricas y la necesidad de tomar precauciones.