COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Norteamérica

Trump presume la superioridad de EEUU en arsenal nuclear frente a Rusia y China

El Presidente de Estados Unidos presume el armamento nuclear de su país y reitera su decepción con Putin por no poner fin a la guerra en una semana
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el despacho Oval. FOTO: Europa Press
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el despacho Oval. FOTO: Europa Press
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el despacho Oval. FOTO: Europa Press

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Periodista por vocación y profesión. Treinta y cinco años teniendo el privilegio de hacer cobertu... Ver más

[email protected]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que Washington tiene el “mejor” arsenal nuclear y el más “nuevo” del mundo. Trump presumió la superioridad ante países como Rusia o China, tras recordar el despliegue de dos submarinos nucleares cerca de las costas rusas.

Un submarino nuclear cerca de Rusia

El magnate ha recordado durante un encuentro con militares en la ciudad de Quantico, en el estado de Virginia, el despliegue de los dos submarinos nucleares tras los comentarios “incendiarios” del expresidente ruso Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad.

“Recientemente Rusia nos ha amenazado un poco y he enviado un submarino nuclear. El arma más legal jamás fabricada”, ha explicado, agregando que “es imposible de detectar” y que Washington lleva “25 años de ventaja” a Moscú y Pekín en esta cuestión.

No se debe pensar en armas nucleares

Trump ha advertido que aunque ambos países están por debajo de Estados Unidos en términos de arsenal nuclear “en cinco años estarán igualados”. “Francamente, si llega a usarse, tenemos más que nadie. Lo tenemos mejor, más nuevo, pero es algo en lo que ni siquiera queremos pensar”, ha asegurado.

El presidente de Estados Unidos ha sugerido además en otro punto de su intervención que el Departamento de Defensa debería utilizar “ciudades peligrosas” en territorio estadounidense como “campos de entrenamiento” para la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

“Esto será crucial (…) Esto también es una guerra. Es una guerra interna. Controlar el territorio físico de nuestra frontera es esencial para la seguridad nacional. No podemos dejar entrar a esta gente”, ha dicho, agregando que el país está “bajo una invasión a nivel interno”.

Trump vuelve a criticar a Putín

Trump ha resaltado nuevamente su decepción con su homólogo ruso, Vladimir Putin -con quien se reunió el mes pasado en el estado de Alaska- por no haber logrado poner fin a la guerra de Ucrania, reiterando que si hubiese sido presidente el 24 de febrero de 2022 no hubiese estallado el conflicto.

“Dije que creía que terminaría con esto de una vez. Debería haber terminado esa guerra en una semana. Y le dije: ‘Sabes, no te ves bien. Llevas cuatro años luchando en una guerra que debería haber durado una semana. ¿Eres un tigre de papel?'”, ha señalado.

Su propuesta de Canadá como Estado 51

Por otro lado, ha aprovechado su largo discurso para volver a desenterrar su idea de que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos tras asegurar que Ottawa le ha comunicado que querría formar parte de su nuevo escudo de defensa antimisiles.

“Quieren formar parte de él, a lo que les he dicho: ‘¿Por qué no os unís a nuestro país? Os convertís en el estado número 51 y lo obtenéis de forma gratuita“, ha dicho, alegando además que Canadá “lo está pasando mal” con los aranceles y que estaría mejor sin hacer ese esfuerzo adicional. (Con datos de Europa Press)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

OpenAI eleva el nivel con Sora 2, su IA que crea videos realistas y potencia una nueva aplicación social

El empleo en Ecuador es impulsado por el sector privado, conozca las cifras oficiales más recientes del INEC

Actualización: el terremoto en Filipinas deja casi 30 muertos y más de 150 heridos en Bisayas Centrales

Trump presume la superioridad de EEUU en arsenal nuclear frente a Rusia y China

Destituyen a asistente de Fiscalía de Pastaza por acoso sexual

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

OpenAI eleva el nivel con Sora 2, su IA que crea videos realistas y potencia una nueva aplicación social

El empleo en Ecuador es impulsado por el sector privado, conozca las cifras oficiales más recientes del INEC

Actualización: el terremoto en Filipinas deja casi 30 muertos y más de 150 heridos en Bisayas Centrales

Trump presume la superioridad de EEUU en arsenal nuclear frente a Rusia y China

Destituyen a asistente de Fiscalía de Pastaza por acoso sexual

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

OpenAI eleva el nivel con Sora 2, su IA que crea videos realistas y potencia una nueva aplicación social

El empleo en Ecuador es impulsado por el sector privado, conozca las cifras oficiales más recientes del INEC

Actualización: el terremoto en Filipinas deja casi 30 muertos y más de 150 heridos en Bisayas Centrales

Destituyen a asistente de Fiscalía de Pastaza por acoso sexual

700 aspirantes inician capacitación para ser agentes de control municipal en Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO