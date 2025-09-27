Tres mineros fallecen en derrumbe de mina de carbón en Shaanxi, China

Al menos tres mineros perdieron la vida el jueves 25 de septiembre en un derrumbe ocurrido en un túnel de un yacimiento de carbón en la provincia de Shaanxi, noroeste de China. El accidente sucedió mientras los trabajadores realizaban tareas de renovación de las instalaciones. Esto fue según informaron las autoridades locales.

El incidente se produjo en horas de la tarde (hora local) cuando ocho mineros laboraban en la rehabilitación de la mina. Tres de ellos quedaron atrapados tras el colapso del túnel subterráneo. Mientras tanto, los cinco restantes lograron escapar con vida, según reportes de los servicios de emergencias.

Derrumbe y rescate dificultado por las lluvias

Las labores de rescate comenzaron inmediatamente, aunque se vieron obstaculizadas por las lluvias persistentes en la región. Solo hasta la noche del viernes los equipos pudieron localizar a los mineros atrapados. Lamentablemente, al momento de ser hallados, los trabajadores ya no daban señales de vida, confirmaron los equipos de rescate.

El accidente ocurrió en una mina construida en 1998, actualmente sometida a trabajos de rehabilitación debido a riesgos de seguridad identificados previamente. Las obras de renovación incluían la modernización de instalaciones y reforzamiento de túneles para prevenir incidentes futuros.

Evaluación preliminar del derrumbe

Las primeras evaluaciones técnicas señalan que el colapso provocó el desprendimiento de aproximadamente 500 metros cúbicos de escombros dentro del túnel. Las autoridades continúan con labores de inspección para determinar las causas exactas del accidente. Además, buscan evaluar los protocolos de seguridad implementados en la mina.

El gobierno local ha desplegado equipos especializados para inspeccionar la infraestructura de la mina. Esto es para garantizar la seguridad de los trabajadores que permanecen en operaciones en el lugar. Según expertos en minería, los derrumbes subterráneos representan uno de los riesgos más críticos en explotaciones de carbón. Este riesgo es especialmente alto en instalaciones antiguas que requieren constantes labores de mantenimiento y reforzamiento.

Contexto sobre seguridad minera en China

><strong>China, siendo uno de los principales productores de carbón a nivel mundial, ha registrado históricamente accidentes en minas subterráneas. Estos accidentes son debido a derrumbes, explosiones o fallas en sistemas de ventilación. Las autoridades chinas han intensificado las inspecciones y regulaciones de seguridad, especialmente en minas con más de dos décadas de operación, como la ubicada en Shaanxi.

El accidente de este jueves 25 de septiembre vuelve a poner en relieve la importancia de los protocolos de seguridad. Igualmente destaca la necesidad del monitoreo constante de túneles y estructuras mineras. Además, enfatiza la necesidad de implementar medidas preventivas frente a condiciones climáticas adversas que pueden complicar las labores de rescate y mantenimiento.

Las investigaciones oficiales continuarán en los próximos días. Mientras tanto, la comunidad minera y las autoridades locales trabajan para establecer las responsabilidades y prevenir futuros incidentes en la región.