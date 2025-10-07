COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Asia

Terror en Tailandia: un león escapó de una casa y atacó a un niño que jugaba en la calle

Un cachorro de león criado como mascota escapó de una casa en Kanchanaburi, Tailandia, y atacó a un niño de 11 años. El dueño fue imputado por negligencia.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Tailandia: dueño de león enfrenta cargos tras ataque a menor
Tailandia: dueño de león enfrenta cargos tras ataque a menor
Tailandia: dueño de león enfrenta cargos tras ataque a menor
Tailandia: dueño de león enfrenta cargos tras ataque a menor

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

Un incidente alarmante ocurrió la noche del pasado sábado en la localidad tailandesa de Kanchanaburi, cuando un cachorro de león de un año, criado ilegalmente como mascota, escapó de una vivienda y atacó a un niño que jugaba en la calle. El menor, identificado como Arthit Nueangnui, sufrió graves heridas y debió ser hospitalizado.

El ataque del león y el rescate del niño

El león, llamado Mahaesee, se soltó de la cadena que lo mantenía atado en la casa de su dueño, Parinya Parkpoom, de 32 años. Según testigos, el felino corrió descontrolado por la calle antes de abalanzarse sobre un grupo de niños. Arthit quedó atrapado bajo el animal, que lo mordió en el costado.

La situación se tornó desesperante hasta que Sarawut Tokaeo, un vecino de 43 años, intervino golpeando la cabeza del león con un objeto contundente para liberar al menor. Ambos resultaron heridos y los trasladaron a urgencia al hospital.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el cachorro corría por la calle antes de ser capturado por su dueño, quien lo encerró tras unas rejas metálicas.

El testimonio de la familia y la versión del dueño

La madre del niño relató que su hijo intentó hacerse el muerto para sobrevivir:

“Me dijo: ‘Me empujó hacia atrás y me tiró al piso… Me hice el muerto porque sabía que si me movía, no iba a sobrevivir’”.

Los médicos debieron reabrir la herida debido a una hemorragia interna, aunque se espera una recuperación favorable.

Por su parte, Parinya Parkpoom, propietario del león, fue acusado de violar la Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre, que prohíbe mantener animales salvajes sin cumplir los requisitos de registro y seguridad. En Tailandia, la pena puede alcanzar los 50.000 baht (unos 1.540 dólares) o seis meses de prisión.

Parkpoom pidió disculpas públicamente y afirmó que cubrirá todos los gastos médicos:

“Dejé al león atado porque su jaula estaba en reparación. No me di cuenta de que la cadena se había roto hasta que un vecino me avisó del ataque. Asumo toda la responsabilidad”.

El destino del león y la ley en Tailandia

Tras el incidente, las autoridades ordenaron confiscar el león y trasladarlo al Centro de Manejo y Desarrollo de Vida Silvestre Bungchawak, en la provincia de Suphan Buri.

Aunque tener un león como mascota es legal en Tailandia, la legislación de 2022 exige que los propietarios registren al animal, implanten un microchip y notifiquen a las autoridades antes de moverlo. Sin embargo, este caso ha reabierto el debate sobre los riesgos de criar animales salvajes en entornos urbanos y la necesidad de endurecer las regulaciones.

La comunidad de Kanchanaburi permanece conmocionada por el ataque, mientras organizaciones de defensa animal reiteran su llamado a prohibir la tenencia doméstica de especies peligrosas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO