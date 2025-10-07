Terror en Tailandia: un león escapó de una casa y atacó a un niño que jugaba en la calle

Un incidente alarmante ocurrió la noche del pasado sábado en la localidad tailandesa de Kanchanaburi, cuando un cachorro de león de un año, criado ilegalmente como mascota, escapó de una vivienda y atacó a un niño que jugaba en la calle. El menor, identificado como Arthit Nueangnui, sufrió graves heridas y debió ser hospitalizado.

El ataque del león y el rescate del niño

El león, llamado Mahaesee, se soltó de la cadena que lo mantenía atado en la casa de su dueño, Parinya Parkpoom, de 32 años. Según testigos, el felino corrió descontrolado por la calle antes de abalanzarse sobre un grupo de niños. Arthit quedó atrapado bajo el animal, que lo mordió en el costado.

La situación se tornó desesperante hasta que Sarawut Tokaeo, un vecino de 43 años, intervino golpeando la cabeza del león con un objeto contundente para liberar al menor. Ambos resultaron heridos y los trasladaron a urgencia al hospital.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el cachorro corría por la calle antes de ser capturado por su dueño, quien lo encerró tras unas rejas metálicas.

El testimonio de la familia y la versión del dueño

La madre del niño relató que su hijo intentó hacerse el muerto para sobrevivir:

“Me dijo: ‘Me empujó hacia atrás y me tiró al piso… Me hice el muerto porque sabía que si me movía, no iba a sobrevivir’”.

Los médicos debieron reabrir la herida debido a una hemorragia interna, aunque se espera una recuperación favorable.

Por su parte, Parinya Parkpoom, propietario del león, fue acusado de violar la Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre, que prohíbe mantener animales salvajes sin cumplir los requisitos de registro y seguridad. En Tailandia, la pena puede alcanzar los 50.000 baht (unos 1.540 dólares) o seis meses de prisión.

Parkpoom pidió disculpas públicamente y afirmó que cubrirá todos los gastos médicos:

“Dejé al león atado porque su jaula estaba en reparación. No me di cuenta de que la cadena se había roto hasta que un vecino me avisó del ataque. Asumo toda la responsabilidad”.

El destino del león y la ley en Tailandia

Tras el incidente, las autoridades ordenaron confiscar el león y trasladarlo al Centro de Manejo y Desarrollo de Vida Silvestre Bungchawak, en la provincia de Suphan Buri.

Aunque tener un león como mascota es legal en Tailandia, la legislación de 2022 exige que los propietarios registren al animal, implanten un microchip y notifiquen a las autoridades antes de moverlo. Sin embargo, este caso ha reabierto el debate sobre los riesgos de criar animales salvajes en entornos urbanos y la necesidad de endurecer las regulaciones.

La comunidad de Kanchanaburi permanece conmocionada por el ataque, mientras organizaciones de defensa animal reiteran su llamado a prohibir la tenencia doméstica de especies peligrosas.