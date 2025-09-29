Supremo de Brasil advierte de que el hijo de Jair Bolsonaro continúa en Estados Unidos para huir de la Justicia

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, presentó este lunes una citación judicial contra Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, al considerar que huye de la Justicia, a medida que continúa sin regresar de Estados Unidos, donde reside desde finales de febrero.

Hijo de Bolsonaro no recibió notificación

De Moraes señaló que Eduardo Bolsonaro está poniendo dificultades de manera deliberada para ser notificado de la denuncia que le impuso hace una semana la Fiscalía por delitos de coacciones en el caso que investigaba a su padre por golpe de Estado. Al exmandatario finalmente lo condenaron por estos hechos a más de 27 años de cárcel.

Junto a esta citación, el magistrado pidió colaboracióninternacional para asegurar que el diputado sea informado formalmente de la denuncia que presentó la Fiscalía contra él y el bloguero Paulo Figueiredo, quien también reside en Estados Unidos y es nieto de João Figueiredo, dictador de Brasil entre 1979 y 1985.

“No cabe duda de que el demandado, aun manteniendo su domicilio en territorio nacional, está creando dificultades para ser notificado”, dijo De Moraes con respecto al hijo de Bolsonaro. A diferencia de Figueiredo, a él no se le conoce residencia fija en Estados Unidos.

Entorpece las investigaciones

Para el juez es clara la intención de Eduardo Bolsonaro por “eludir una posible responsabilidad judicial”. Según dijo, así quedó “expresamente confesado” por sus publicaciones en redes sociales.

Los dos están acusados de liderar una trama desde Estados Unidos para entorpecer las investigaciones por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro y su círculo cercano mediante sanciones a altos funcionarios brasileños e incluso apoyando la imposición de aranceles por parte de la Administración Trump a las exportaciones.

Esta citación judicial sirve para garantizar que los señalados en un proceso judicial reciben de manera oficial que están bajo el mismo. La etapa también es fundamental para garantizar el derecho a la defensa de los implicados.

¿Quién es Eduardo Bolsonaro?

Eduardo Nantes Bolsonaro, nacido el 10 de julio de 1984 en Resende, Brasil, es un abogado, oficial de la Policía Federal y político. Es el tercer hijo de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil (2019-2023). Se graduó en Derecho y trabajó como escribano de la Policía Federal entre 2010 y 2015.

A Eduardo Bolsonaro lo eligieron como diputado federal por São Paulo en 2014 con 1,8 millones de votos. Lo reeligieron en 2018 y 2022. Además, presidió la Comisión de Relaciones Exteriores y defiende políticas conservadoras.

En marzo de 2025 tomó licencia de su cargo para residir en Texas, Estados Unidos. Ha criticado al juez Alexandre de Moraes y al presidente Lula da Silva, influyendo en amenazas arancelarias de Donald Trump contra Brasil.

Está bajo escrutinio por intimidación a magistrados y enfrenta posibles sanciones hasta 2035 si renuncia.