COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Latinoamérica

Maduro anuncia que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela enfrenta agresión militar

El presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió que Venezuela activará el “estado de conmoción exterior” si ocurre una agresión militar contra el país.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Maduro anuncia que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela enfrenta agresión militar
Maduro anuncia que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela enfrenta agresión militar

Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

Sofía Alejandra Saldarriaga Palacios, 24 años. Oriunda de Manta, Manabí. Licenciada en Comunicaci... Ver más

[email protected]

El presidente Nicolás Maduro declaró este viernes 26 de septiembre en Caracas, Venezuela, que está preparado para activar el estado de conmoción exterior si el país sufre una agresión militar, en respuesta a las tensiones con Estados Unidos.

El decreto de conmoción exterior de Nicolás Maduro

Maduro explicó que el decreto ya se encuentra elaborado y en proceso de consulta jurídica y social. Según el mandatario, el documento será revisado próximamente por el Consejo Nacional de Soberanía y Paz antes de su aplicación formal. Señaló que el mecanismo constitucional permitirá movilizar a toda la sociedad y garantizar el respaldo y la protección del país.

Durante su alocución transmitida por la cadena estatal VTV, aseguró que “frente a una amenaza es obligación de cualquier persona, investida o no de autoridad, defender a la Patria”.

Cohesión militar y preparación

El mandatario destacó la cohesión y capacidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Enfatizó que esta institución cuenta con plena capacidad de despliegue para preservar la paz, la estabilidad y la soberanía. Subrayó que la FANB se mantiene en perfecta coordinación con el Sistema Defensivo Territorial, lista para proteger cada rincón del país.

A través de un mensaje en Telegram, Maduro afirmó que la lealtad y el compromiso de las Fuerzas Armadas son esenciales para salvaguardar la nación. Además, hizo un llamado a los países del Caribe a trabajar en conjunto por la paz regional.

Escalada de tensiones con Estados Unidos

Las declaraciones ocurren después de que Maduro adelantó el martes que evaluaba esta medida frente a las “amenazas y agresiones” de Estados Unidos. La tensión aumentó tras el despliegue de buques militares estadounidenses en aguas del Caribe y operaciones que dejaron al menos 14 muertos en enfrentamientos contra lanchas presuntamente cargadas de droga.

El artículo 338 de la Constitución venezolana contempla el “estado de conmoción exterior” como un recurso legal para enfrentar conflictos armados internacionales, permitiendo al Gobierno aplicar mecanismos especiales de protección y restringir temporalmente algunos derechos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa vincula protestas en Ecuador a minería ilegal y crimen organizado

Ousmane Dembélé superó Lamine Yamal por 321 puntos en la elección del Balón de Oro

Noboa anuncia mejoras hospitalarias, descarta reelección indefinida y ofrece no subir la edad de jubilación ni aportes del IESS

Policía Nacional frustra secuestro y aprehende a tres sospechosos en Esmeraldas

El SRI advierte que más de mil sociedades usaron gastos deducibles que no correspondían a su clase de negocio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa vincula protestas en Ecuador a minería ilegal y crimen organizado

Ousmane Dembélé superó Lamine Yamal por 321 puntos en la elección del Balón de Oro

Noboa anuncia mejoras hospitalarias, descarta reelección indefinida y ofrece no subir la edad de jubilación ni aportes del IESS

Policía Nacional frustra secuestro y aprehende a tres sospechosos en Esmeraldas

El SRI advierte que más de mil sociedades usaron gastos deducibles que no correspondían a su clase de negocio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa vincula protestas en Ecuador a minería ilegal y crimen organizado

Ousmane Dembélé superó Lamine Yamal por 321 puntos en la elección del Balón de Oro

Noboa anuncia mejoras hospitalarias, descarta reelección indefinida y ofrece no subir la edad de jubilación ni aportes del IESS

Policía Nacional frustra secuestro y aprehende a tres sospechosos en Esmeraldas

El SRI advierte que más de mil sociedades usaron gastos deducibles que no correspondían a su clase de negocio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO