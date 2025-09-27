Donald Trump anuncia intensas negociaciones en la ONU para alcanzar un acuerdo de paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York que sostiene negociaciones con países de Oriente Próximo para lograr un acuerdo de paz en Gaza, en respuesta a la actual ofensiva en la Franja.

Negociaciones en el marco de la ONU

Trump señaló que mantiene conversaciones directas con representantes de la región y aseguró que observa un compromiso renovado. Esto para alcanzar un alto el fuego. En su mensaje en Truth Social, afirmó que existe más buena voluntad y entusiasmo que en décadas anteriores.

El mandatario agregó que las reuniones fueron “muy inspiradoras y productivas”. También que involucraron a todos los países de Oriente Próximo interesados en la estabilidad regional. También subrayó que estas conversaciones continuarán el tiempo que sea necesario hasta lograr un acuerdo final.

El presidente enfatizó que tanto el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como Israel, bajo el liderazgo de Bibi Netanyahu, fueron notificados de los diálogos que buscan una paz duradera y la liberación de los rehenes.

Reacciones tras los encuentros

Trump insistió en la necesidad de recuperar a los cautivos y consolidar una paz que ponga fin a décadas de enfrentamientos. En este marco, destacó que el proceso cuenta con respaldo diplomático internacional.

Tras un encuentro bilateral en la Casa Blanca, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, manifestó que mantiene un entendimiento común con Trump respecto al cese de hostilidades. Subrayó que ambos coinciden en detener cuanto antes el derramamiento de sangre.

El anuncio ocurre en un momento en que el conflicto entre Israel y Hamás continúa generando víctimas civiles y tensiones internacionales, lo que incrementa la relevancia de las gestiones diplomáticas en curso.

Contexto regional

Los conflictos en la Franja de Gaza se han intensificado en los últimos meses, con enfrentamientos que han provocado cientos de víctimas y desplazados. El esfuerzo de Washington pretende reforzar el rol de mediador en Oriente Próximo.

La Asamblea General de la ONU ha servido como escenario de negociaciones multilaterales en las que líderes regionales buscan compromisos sostenibles. Sin embargo, los analistas coinciden en que el reto principal será consolidar un alto el fuego que trascienda los acuerdos preliminares.

Trump insistió en que la comunidad internacional no puede desaprovechar el momento histórico para avanzar en un proceso que lleve estabilidad a una de las zonas más conflictivas del mundo.