Israel anuncia próxima deportación de 170 activistas de la Global Sumud Flotilla

Las autoridades penitenciarias de Israel informaron que deportarán a 170 activistas de la Global Sumud Flotilla el próximo lunes, según comunicó Adalah, el grupo de abogados que representa a los participantes. La cifra incluye a detenidos en las últimas jornadas. Sin embargo, no se han detallado nacionalidades, identidades ni destinos específicos de los deportados.

Entre el sábado y el domingo, unos 170 activistas fueron deportados, principalmente hacia Estambul, aunque también se registraron vuelos a Italia y España, indicó Adalah. La misión humanitaria había sido interceptada en aguas internacionales. Los activistas permanecen bajo custodia israelí en la prisión de Ktziot, ubicada en el desierto del Néguev.

Situación dentro de la prisión

El domingo, Adalah realizó nuevas visitas a la prisión de Ktziot para evaluar las condiciones de los detenidos. No obstante, las autoridades penitenciarias negaron el acceso a la totalidad de los participantes. Permitieron entrevistas breves de 30 minutos con once activistas tunecinos, todos ellos en huelga de hambre. Los abogados constataron que un número significativo de detenidos tunecinos sigue esta medida de protesta.

Durante estas entrevistas, los activistas reportaron “ataques generalizados y violencia durante su traslado desde el puerto de Ashdod a la prisión y durante los primeros días de encarcelamiento”. Sin embargo, Adalah indicó que actualmente las condiciones en la prisión son “relativamente estables”. A pesar de esto, persiste la preocupación por la atención sanitaria limitada para quienes se encuentran en huelga de hambre.

Medidas legales y diplomáticas

Adalah destacó que, tras reiteradas intervenciones legales y la participación de varias embajadas extranjeras, se ha permitido el acceso a medicación dentro de la prisión. Representantes diplomáticos se reunieron con sus connacionales y constataron las condiciones sanitarias de los activistas, quienes permanecen bajo supervisión legal hasta su deportación.

El grupo legal recordó que continúa vigilando de cerca la situación de los detenidos, garantizando el acceso a abogados y la protección de sus derechos. Asimismo, Adalah subraya que trabaja para asegurar el regreso seguro de los activistas a sus países de origen. Cumplen con los protocolos internacionales de detención y deportación humanitaria.

Contexto internacional

La Global Sumud Flotilla es una misión humanitaria que busca entregar ayuda a comunidades palestinas bloqueadas en la Franja de Gaza. La intervención de Israel ha generado atención internacional, con críticas sobre las condiciones de detención y el tratamiento de los activistas. Organizaciones de derechos humanos han insistido en el cumplimiento de las normas internacionales sobre acceso legal, atención médica y trato digno de los detenidos.

Las próximas deportaciones programadas para el lunes reflejan la continuidad del proceso de custodia y traslado de los activistas. Mientras tanto, Adalah mantiene contacto constante con las autoridades israelíes, las embajadas y los propios activistas. Supervisa la situación humanitaria y legal, con especial énfasis en quienes están en huelga de hambre y requieren asistencia médica inmediata.