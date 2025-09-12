Francia despliega aviones en Polonia y Reino Unido impone sanciones a Rusia por amenazas aéreas

Francia anunció el despliegue de tres aviones de combate Rafale en Polonia para reforzar su defensa aérea. Por otra parte, el Reino Unido impuso más de un centenar de nuevas sanciones contra Rusia. Estas van dirigidas a su flota petrolera y proveedores de armamento. Las medidas, impulsadas por los presidentes Emmanuel Macron y Keir Starmer, responden a la reciente incursión de drones rusos en territorio polaco.

Lo que buscan es disuadir agresiones adicionales del Kremlin y presionar a Putin en el contexto de la guerra en Ucrania. El despliegue francés, ordenado por Macron, se activa tras el Tratado de Nancy firmado en 2025 entre París y Varsovia. Allí se establece asistencia mutua en caso de ataques, incluyendo medios militares en menos de 30 días. Los Rafale, equipados con radares avanzados protegerán el espacio aéreo polaco y el flanco oriental de la OTAN.

Francia y Reino Unido se unen contra Rusia

Macron coordinó la acción con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con Starmer, enfatizando que “la seguridad del continente europeo es prioridad. “La incursión ocurrió el martes 9 de septiembre, cuando al menos 19 drones rusos, procedentes de Bielorrusia, violaron el espacio aéreo polaco. Aquello obligó a suspender vuelos en cuatro aeropuertos y a derribarlos con cazas F-35 aliados.

Polonia, bajo el primer ministro Donald Tusk, rechazó sugerencias del presidente estadounidense Donald Trump de que fue un “error”, afirmando que “no lo fue y lo sabemos”. El ministro polaco de Exteriores, Radek Sikorski, visitó Kiev este viernes 12 de septiembre para discutir seguridad compartida, adhesión de Ucrania a la UE y OTAN, y presión sobre Moscú. No obstante el Ministerio de Defensa polaco planea entrenamientos antidrones con Ucrania.

Alemania prolongará su misión aérea sobre Polonia

En paralelo, el gobierno británico de Starmer anunció este viernes sanciones a 70 buques de la “flota en la sombra” rusa, que evade restricciones para exportar petróleo. Aquello se da pese a límites de la comunidad internacional, y a 30 personas y entidades que suministran electrónicos, químicos y explosivos para armas rusas.

La ministra de Exteriores, Yvette Cooper, declaró que “Reino Unido no se quedará parado ante la invasión de Putin”, Estas medidas buscan cortar ingresos petroleros y la maquinaria de guerra de Rusia, que no muestra avances hacia la paz. El contexto se enmarca en la escalada de la invasión rusa a Ucrania desde febrero de 2022, con provocaciones como esta violación aérea y el despliegue ruso de 40 mil soldados en la frontera con Bielorrusia.

Alemania prolongará su misión aérea sobre Polonia hasta fin de año, duplicando Eurofighters a cuatro. Por otra parte, países centroeuropeos como República Checa y Hungría discuten el fortalecimiento de la defensa oriental. La OTAN investiga si la incursión fue intencional, planeando análisis operativos y mejoras en defensa aérea.