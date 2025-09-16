COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Global

Factores naturales contribuyen a la recuperación de la capa de ozono

El informe 2024 de la OMM confirmó que la capa de ozono continúa su recuperación, destacando una disminución significativa en el agujero sobre la Antártida.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
La capa de ozono muestra señales sostenidas de recuperación, según la OMM
La capa de ozono muestra señales sostenidas de recuperación, según la OMM
La capa de ozono muestra señales sostenidas de recuperación, según la OMM
La capa de ozono muestra señales sostenidas de recuperación, según la OMM

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

El Boletín de Ozono 2024, publicado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con motivo del Día Mundial del Ozono, confirmó que la capa de ozono de la Tierra muestra signos sostenidos de recuperación. Además, el agujero de ozono de este año es uno de los más pequeños de las últimas décadas. El informe resalta que esta mejoría es fruto de los esfuerzos internacionales, especialmente del Protocolo de Montreal, en vigor desde 1989.

Capa de ozono en recuperación: resultados de 2024

La OMM informó que el agujero de ozono observado en 2024 fue menor en comparación con los de años recientes. Aunque esta mejora se debe en parte a fluctuaciones naturales en la atmósfera, la organización destacó que la tendencia positiva a largo plazo se atribuye principalmente a la reducción sostenida de sustancias que agotan el ozono, como los clorofluorocarbonos (CFC).

“La recuperación de la capa de ozono es una prueba clara de lo que puede lograr la cooperación internacional basada en evidencia científica”, indicó la OMM en su comunicado oficial.

El Boletín de Ozono es una publicación anual que monitorea el estado de la ozonosfera. Se enfoca especialmente sobre la región antártica donde se registra el fenómeno más pronunciado del agujero de ozono durante los meses de primavera del hemisferio sur.

40 años del Convenio de Viena

El informe de este año coincide con el 40.º aniversario del Convenio de Viena, firmado en 1985. Este tratado internacional fue el primero en reconocer oficialmente el agotamiento de la capa de ozono como un problema ambiental global. Además, sentó las bases para la adopción del Protocolo de Montreal, firmado en 1987 y aplicado desde 1989.

“Hace cuarenta años, las naciones se unieron para dar el primer paso en la protección de la capa de ozono, guiadas por la ciencia, unidas en la acción”, señaló el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. Él subrayó que el caso del ozono es un ejemplo exitoso de multilateralismo ambiental.

Desde su implementación, el Protocolo ha logrado la eliminación gradual de más del 99 % de las sustancias controladas. Estas sustancias son responsables del deterioro de la capa y muchas se utilizaban en productos cotidianos como aerosoles, espumas industriales, refrigerantes y sistemas de aire acondicionado.

Proyecciones optimistas: ozono se normalizaría a mitad de siglo

De acuerdo con los estudios y modelos científicos revisados por la OMM, si se mantiene la aplicación actual del Protocolo de Montreal, la capa de ozono podría recuperarse completamente a los niveles de la década de 1980. Esto se espera para mediados del siglo XXI.

Este avance no solo protege al planeta de la radiación ultravioleta (UV) perjudicial. También contribuye a la prevención de enfermedades como el cáncer de piel y las cataratas, y reduce el impacto en los ecosistemas terrestres y marinos.

El agujero de ozono sobre la Antártida, que alcanzó sus valores más extremos a finales del siglo XX, ha mostrado una clara tendencia a reducirse en las últimas dos décadas. En 2024, la extensión y profundidad del agujero fueron menores, y su duración más corta. Esto es en comparación con el promedio de los últimos diez años.

Continuar la vigilancia científica y política

A pesar de los avances, la OMM advierte que la recuperación total del ozono es un proceso lento. Requiere la vigilancia continua de los niveles de emisiones y la posible aparición de nuevas sustancias nocivas. Además, factores como el cambio climático pueden influir indirectamente en el comportamiento de la ozonosfera, por lo que se necesita un enfoque coordinado.

“El éxito del Protocolo de Montreal debe inspirar futuras acciones colectivas para abordar desafíos ambientales aún más complejos. Estos incluyen el cambio climático y la contaminación atmosférica”, concluyó el organismo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta FC empata con Aucas en el debut de Javier Carvajal como entrenador

Corte Constitucional se pronuncia sobre propuesta para reducir número de asambleístas

Luis Arroyo enfrenta larga recuperación tras fractura expuesta

14 años de prisión para aristócrata británica y su novio por matar a su bebé

Camión de refrescos cae en socavón; autoridades evacúan a 27 personas en Iztapalapa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta FC empata con Aucas en el debut de Javier Carvajal como entrenador

Corte Constitucional se pronuncia sobre propuesta para reducir número de asambleístas

Luis Arroyo enfrenta larga recuperación tras fractura expuesta

14 años de prisión para aristócrata británica y su novio por matar a su bebé

Camión de refrescos cae en socavón; autoridades evacúan a 27 personas en Iztapalapa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta FC empata con Aucas en el debut de Javier Carvajal como entrenador

Corte Constitucional se pronuncia sobre propuesta para reducir número de asambleístas

Luis Arroyo enfrenta larga recuperación tras fractura expuesta

14 años de prisión para aristócrata británica y su novio por matar a su bebé

Camión de refrescos cae en socavón; autoridades evacúan a 27 personas en Iztapalapa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO