Exprofesora condenada a 15 años por abuso a niñera adolescente - El Diario
COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Estados Unidos

Exprofesora condenada a 15 años por abuso a niñera adolescente

Stefanie Erin Kellenberger, exprofesora de inglés de 41 años, fue sentenciada a 15 años de prisión por abusar de la niñera adolescente de su hija.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Exprofesora de Ohio recibe 15 años de prisión por abuso sexual a menor
Exprofesora de Ohio recibe 15 años de prisión por abuso sexual a menor
Exprofesora de Ohio recibe 15 años de prisión por abuso sexual a menor
Exprofesora de Ohio recibe 15 años de prisión por abuso sexual a menor

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Tu padre era deportista? La ciencia revela que podrías haber heredado su forma física

Nueva iluminación LED en Avenida 9 de Octubre en Guayaquil : Mejora seguridad y comercio en el centro histórico

UNICEF alerta de 680.000 niños desplazados por la violencia en Haití

Exprofesora condenada a 15 años por abuso a niñera adolescente

Canal de Panamá registra aumento de carga y buques pese a entorno económico adverso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Tu padre era deportista? La ciencia revela que podrías haber heredado su forma física

Nueva iluminación LED en Avenida 9 de Octubre en Guayaquil : Mejora seguridad y comercio en el centro histórico

UNICEF alerta de 680.000 niños desplazados por la violencia en Haití

Exprofesora condenada a 15 años por abuso a niñera adolescente

Canal de Panamá registra aumento de carga y buques pese a entorno económico adverso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Tu padre era deportista? La ciencia revela que podrías haber heredado su forma física

Nueva iluminación LED en Avenida 9 de Octubre en Guayaquil : Mejora seguridad y comercio en el centro histórico

UNICEF alerta de 680.000 niños desplazados por la violencia en Haití

Canal de Panamá registra aumento de carga y buques pese a entorno económico adverso

Comuneros de Imbabura amenazan con tomarse Ibarra en el feriado nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO