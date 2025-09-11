COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Estados Unidos

Estados Unidos conmemora 24 años del 11-S con actos en Nueva York, Washington y el Pentágono

Estados Unidos recordará el jueves el 24.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, con ceremonias en Nueva York, Washington y el Pentágono, sin la presencia presidencial.
Estados Unidos conmemora 24 años del 11-S con actos en Nueva York, Washington y el Pentágono
Hoy se recuerdan 24 años de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono.
Estados Unidos conmemora 24 años del 11-S con actos en Nueva York, Washington y el Pentágono
Hoy se recuerdan 24 años de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Estados Unidos conmemorará este 11 de septiembre de 2025 el 24.º aniversario de los atentados que dejaron 2977 víctimas, con actos en Nueva York, Washington y el Pentágono, aunque el presidente Donald Trump no estará presente en el Memorial de la Zona Cero.

Trump no asistirá al Memorial en Nueva York

La Casa Blanca confirmó que el mandatario conmemorará la fecha en otros escenarios oficiales. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, detalló que el presidente visitará el Pentágono en la mañana y, por la noche, asistirá al partido de béisbol de los Yankees de Nueva York, en el estadio del Bronx.

Mientras tanto, el vicepresidente J. D. Vance encabezará la delegación en el World Trade Center. Estará acompañado por su esposa, Usha Vance, según informó el medio The Hill.

De este modo, la conmemoración principal en Nueva York no contará con la presencia presidencial, rompiendo la tradición de años anteriores en los que el jefe de Estado se desplazaba a la Zona Cero.

Cronograma oficial de los homenajes

El Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre en Nueva York coordinará la ceremonia central. El programa comenzará a las 8:30 horas, y a las 8:46 horas, hora exacta del impacto del Vuelo 11 de American Airlines contra la Torre Norte, se guardarán seis minutos de silencio.

Las familias de las víctimas tendrán acceso al museo desde las 7:30 horas, mientras que el público podrá ingresar entre las 8:00 y 17:30 horas. Se prevé que el acto concluya alrededor de las 13:00 horas.

Otro momento simbólico será el Tributo de Luz, que al anochecer proyectará dos haces luminosos desde el Bajo Manhattan. Los focos reproducen la forma y ubicación de las Torres Gemelas.

Cierres de calles en Nueva York

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYCDOT) anunció el cierre temporal de varias calles en el Bajo Manhattan. El perímetro estará delimitado por Barclay Street al norte, Rector Street al sur, Broadway al este y West Street al oeste.

Además, permanecerán cerradas calles estratégicas como Liberty Street, Albany Street, West Thames Street y South End Avenue. También se restringirá el acceso en Battery Place, 3rd Place y Little West Street durante el desarrollo de la ceremonia.

Estas medidas buscan garantizar seguridad y facilitar el desplazamiento de las familias de las víctimas, funcionarios y asistentes al acto central.

Significado del 24.º aniversario del 11-S

El 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por terroristas de Al Qaeda. Dos impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, uno contra el Pentágono y otro cayó en un campo en Pensilvania.

La tragedia dejó 2977 fallecidos y miles de heridos, convirtiéndose en el ataque terrorista más letal en suelo estadounidense. Desde entonces, cada aniversario reúne a familiares, sobrevivientes, autoridades y ciudadanos para recordar y rendir homenaje.

Este 2025, el aniversario adquiere relevancia no solo por el recuerdo de las víctimas, sino también por la ausencia del presidente Trump en la ceremonia principal de Nueva York, un hecho que genera expectativas en la opinión pública sobre el simbolismo político de su agenda.

