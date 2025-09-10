Muere el comentarista estadounidense Charlie Kirk tras recibir un disparo en un evento en una universidad

El comentarista y activista conservador estadounidense Charlie Kirk, de 31 años, falleció este miércoles 10 de septiembre luego de recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un evento en la Universidad Valle de Utah, en Orem (Utah). Tras el ataque, una persona fue detenida inicialmente. Sin embargo, más tarde fue descartada como sospechosa. Las autoridades mantienen una investigación activa.

El ataque durante el evento y su desenlace

Charlie Kirk participaba en la primera parada de su gira titulada “American Comeback Tour”, en la que conducía una mesa de diálogo llamada “Prove Me Wrong”. En ese momento, se escuchó un disparo. Kirk cayó abruptamente mientras hablaba. Imágenes captaron el momento y lo muestran aún con vida momentos después del impacto.

Fue trasladado en estado crítico al hospital, donde falleció más tarde.

Investigación y medidas en el campus

Testimonios y análisis de grabaciones sugieren que el disparo provino desde un edificio situado a unos 200 metros del escenario. Inicialmente, un hombre fue detenido, pero luego fue descartado como responsable del ataque. Actualmente, el atacante se encuentra en libertad mientras continúa el proceso investigativo.

Tras el incidente, la universidad cerró el campus, canceló clases y dispuso que quienes estaban dentro permanecieran en lugares seguros hasta que la policía pudiera escoltarlos fuera de manera ordenada.

Reacciones oficiales y contexto político

El presidente Donald Trump confirmó el fallecimiento de Kirk a través de su plataforma, calificándolo como una figura “legendaria” de la juventud estadounidense y expresó sus condolencias a la familia.

El director del FBI, Kash Patel, prometió apoyo total a la investigación. Otras autoridades federales hicieron lo mismo. Líderes de ambos partidos, incluyendo figuras como Hakeem Jeffries y Mike Johnson, condenaron la violencia política. Pidieron unidad frente a estos actos.

El tiroteo ocurre en un contexto de creciente preocupación por la violencia política en Estados Unidos, que ha afectado eventos públicos, figuras políticas y congresistas en los últimos años.

Trayectoria y legado de Charlie Kirk

Kirk cofundó Turning Point USA en 2012, organización clave del movimiento conservador juvenil en EE.UU., que opera en miles de institutos y universidades. También era conductor popular de podcasts y programas radiales, con gran número de seguidores en redes sociales.

Su asesinato se suma a una serie de incidentes violentos dirigidos a figuras políticas, lo que ha intensificado el debate sobre la seguridad en espacios públicos y universitarios.