Estados Unidos anuncia la detención de más de 600 personas en una operación contra el Cártel de Sinaloa

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) informó este martes de que más de 600 personas fueron detenidas en una gran operación llevada a cabo contra el mexicano Cártel de Sinaloa, al que Washington designó como organización terrorista en febrero pasado.

Decomisaron droga, armas y dinero del Cártel de Sinaloa

Aunque no detalló exactamente dónde se realizaron estos arrestos, la entidad indicó que se trata de un “golpe” al cártel a nivel internacional. Así, explicó que la operación implicó a un total de siete países. Las acciones fueron puestas en marcha de forma “coordinada y de acuerdo a la ley”.

La DEA señaló en un comunicado que en total arrestaron a 617 personas, mientras que se incautaron más de 10 toneladas de drogas y más de 400 las armas de fuego. La mayor parte de las drogas eran metanfetamina, cocaína y heroína. Además, la organización tenía en su poder unos 11 millones de dólares en efectivo.

Cárteles ecuatorianos también fueron señalados como organizaciones terroristas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó en febrero que Washington designaría a ocho cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, entre las que se encontraban también la Mara Salvatrucha salvadoreña y la venezolana Tren de Aragua.

No obstante, recientemente la Administración de Donald Trump introdujo a los cárteles ecuatorianos Los Lobos y Los Choneros en esta misma lista, lo que facilita el intercambio de información con otros servicios de Inteligencia de cara a posibles operaciones.

El poder del Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa, originado en los años 80 en Culiacán, Sinaloa, México, es una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas, dedicada al narcotráfico.

Inicialmente liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán y Ismael “El Mayo” Zambada, se especializó en el tráfico de cocaína, marihuana, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos. Su estructura incluye facciones como Los Chapitos, liderada por los hijos de Guzmán, y la facción de Zambada, conocida como Mayiza.

En 2024, la detención de Zambada y Guzmán López en Estados Unidos marcó un punto de inflexión, intensificando una guerra interna que fragmenta al grupo.

El cártel opera en más de 17 estados mexicanos y controla rutas clave en la frontera estadounidense, como Arizona y California. Su influencia se extiende mediante alianzas con grupos internacionales y corrupción de autoridades. A pesar de golpes como arrestos y decomisos, su capacidad de adaptación y recursos financieros sugieren que sigue siendo una fuerza significativa. Sin embargo, su estructura podría transformarse tras los conflictos internos. (13).