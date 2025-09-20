Estados Unidos afirma que Al Qaeda es “una amenaza persistente” tras sus últimos llamados a perpetrar atentados

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que los recientes llamamientos del grupo terrorista Al Qaeda para perpetrar ataques en el país norteamericano suponen que la organización sigue siendo “una amenaza persistente” para la seguridad pública.

“El resurgimiento de los llamamientos de Al Qaeda a ejecutar atentados en el país pone de relieve su persistente y duradera amenaza para el país, los funcionarios estadounidenses y la seguridad pública”, informó el Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos a través de un documento desclasificado.

Al Qaeda busca “inspirar posibles ataques”

“Al Qaeda y su filial con sede en Yemen, Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), la única filial que ha logrado con éxito un ataque en el país, probablemente buscan aprovechar sus publicaciones en los medios y los conflictos globales, particularmente donde hay apoyo o participación militar de Estados Unidos para inspirar a posibles atacantes”, argumentó.

Así, recordó que AQPA publicó en julio de 2025 la décima edición de su revista en inglés ‘Inspire Guide’ –la segunda en un mes– celebrando varios ataques en Estados Unidos y “pidiendo a sus seguidores en la patria a que llevaran a cabo ataques usando métodos sencillos como armas de fuego, explosivos, cuchillos, atropellos intencionados o cócteles molotov”.

“La publicación destacó que los objetivos adecuados eran las personas u organizaciones que apoyaban a Israel, así como las fuerzas del orden y el gobierno. Añadió que las grandes protestas o los disturbios civiles podían ser buenas oportunidades para cometer un acto terrorista”, reseñó el organismo.

Motivan a atacar a autoridades

En este sentido, manifestó que Saad Atif al Aulaqi, alto cargo de AQPA, publicó un vídeo en junio pidiendo ataques contra el presidente, el vicepresidente, los secretarios de Estado y Defensa, congresistas y sus familias”, mientras que ese mes, en el noveno número de ‘Inspire Guide’ se apeló a ataques por parte de lobos solitarios en el país norteamericano.

“Muchos de los objetivos sugeridos en las recientes amenazas de Al Qaeda son coherentes con los planes del grupo para atacar el país tras el 11-S, que se centraron en la aviación, objetivos simbólicos o económicos, empleados e instalaciones militares o gubernamentales de Estados Unidos y la población estadounidense”, destacó.

Por ello, trasladó a las autoridades que “los extremistas violentos pueden justificar o incitar a la violencia contra objetivos que representan o están vinculados a agravios percibidos o presuntos oponentes ideológicos para fomentar el caos, el miedo o la inestabilidad política”. También recomendó a los funcionarios y agentes que “alteren sus rutinas diarias para evitar la vigilancia”. “Eviten publicar detalles sobre actividades relacionadas con el trabajo, planes de viaje o ubicaciones” y “retirar parches o identificaciones fuera del trabajo”, expresó.

El origen de Al Qaeda

Al Qaeda es una organización terrorista suní global fundada a finales de la década de 1980 en la frontera afgano-paquistaní por Osama bin Laden. Se organizó partir de voluntarios árabes que combatieron la invasión soviética de Afganistán. Su objetivo principal es la yihad contra Occidente y gobiernos musulmanes seculares, promoviendo un califato islámico.

El grupo ganó notoriedad mundial con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, contra las Torres Gemelas. Estos causaron cerca de 3.000 muertes y desencadenaron la “guerra contra el terror”.

Bin Laden fue asesinado en 2011 en Pakistán por fuerzas estadounidenses, sucedido por Ayman al-Zawahiri, muerto en 2022 en Kabul por un dron de EE.UU.

Tras la guerra, Al Qaeda se descentralizó en franquicias regionales como AQAP en Yemen, AQMI en el Magreb y Al Shabaab en Somalia. Son aliadas a talibanes en Afganistán. Opera mediante financiamiento de hawalas y negocios ilícitos, estimado en 30 millones de dólares anuales.

En 2024, informes indican campamentos de entrenamiento en Afganistán con miles de miembros. Aunque debilitada, la red persiste mediante alianzas locales y propaganda, representando una amenaza.